Вильнюс, 8 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во время пресс-конференции 8 ноября предложила властям республики ввести режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом передает издание Delfi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам министра, этот шаг необходим в связи с «напряженной ситуацией на белорусско-польской границе и угрозой распространения этого напряжения на Литву».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в несколько сотен человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии.

В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.