Воронеж, 8 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Около 20−30 человек пришли к приёмной губернатора в правительстве Воронежской области, чтобы передать заявление о несогласии с введением QR-кодов. Об этом сами участники «схода» сообщили 8 ноября в соцсетях.

Полученный QR-код

Воронежцы добивались встречи с заместителем губернатора Виталием Шабалатовым, чтобы передать ему заявление, подписанное сотнями жителей, о несогласии с принимаемыми мерами — речь идёт о введении QR-кодов. Как уточняет «Моё!», на место для соблюдения порядка выезжала полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Воронежской области власти сняли ряд ограничений, действовавших с 25 октября. В частности, к штатному режиму работы вернулись детские сады, школьники также с 8 ноября учатся очно. Закрытыми остались заведения общепита, развлекательной и культурной сферы. Театры и музеи, по данным правительства, могут открыть с 13 ноября, но для их посещения понадобятся QR-коды.