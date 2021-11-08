Москва, 8 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назначен советником руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 8 ноября сообщает ТАСС.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сергей Прядкин (справа)

Прядкин стал советником УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг. Он был назначен на эту должность 5 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Прядкин покинул пост президента РПЛ, вместо него исполняющим обязанности был назначен глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. Позже Прядкин покинул состав бюро исполкома РФС и пост вице-президента РФС.