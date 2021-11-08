Брянск, , 14:47 — REGNUM Россия и Китай совместно разработают новый тяжёлый вертолёт. Об этом 8 ноября заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на телеканале «Россия 24».

Вертолет Silkadv.com

«Хотел бы Вам доложить: в 2008 году началось обсуждение этого проекта с нашими китайскими товарищами», — заявил Богинский.

«В 2016 году в ходе Вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», — указал он.

По его словам, российская сторона будет разрабатывать только часть агрегатов.

«Это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолета. Проект достаточно большой, примерно на 13 лет. Будут вестись работы, поэтому, конечно, для нас, и особенно для молодежи, это серьёзный проект, над которым мы можем долго работать и, в том числе, приобрести дополнительные навыки и компетенции», — указал он.