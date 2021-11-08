Красногорск, , 14:55 — REGNUM Число граждан, проходящих лечение в Подмосковье от COVID-19 в стационарном режиме, пошло на спад. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас большое число выявленных случаев. На прошлой неделе мы сминусовали на койках около 500 человек. Очень надеюсь, что и эта неделя у нас будет отрицательной», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что с 8 ноября временный госпиталь для пациентов с COVID-19 начнет свою работу в подмосковном парке «Патриот». Сделано это не столько для увеличения количества коек, сколько для того, чтобы разгрузить госпитали, которые оказывают плановую помощь, добавил глава региона.