Многочисленная группа беженцев с вещами прибыла на территорию Белоруссии в направлении границы с Польшей. Как сообщил 8 ноября пограничный комитет Белоруссии, «белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали». Власти Польши созвали антикризисный штаб из-за ситуации на границе. По некоторым данным, в группе порядка двух тысяч беженцев. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Миграционный кризис

14:46 08.11.2021 Многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом 8 ноября сообщил пограничный комитет Белоруссии. Читайте также: Толпа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей

14:47 08.11.2021 Власти Польши повысили боевую готовность войск территориальной обороны из-за ситуации на границе с Белоруссией, говорится в официальном аккаунте войск в Twitter. Читайте также: Польша повысила боеготовность войск на границе с Белоруссией

14:47 08.11.2021 Миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле, заявил 8 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами в Белоруссии Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:48 08.11.2021 Вторжение около тысячи нелегальных мигрантов из Белоруссии при содействии Госпогранкомитета Белоруссии обсуждает на экстренном совещании в Варшаве польское правительство. Минобороны Польши и ГПК Белоруссии опубликовали фото и видео из приграничной зоны в районе переходов «Брузги"-"Кузница» на белорусско-польской границе. Читайте также: Правительство Польши на экстренном совещании обсуждает вторжение нелегалов

14:53 08.11.2021 Министерство обороны Польши опубликовало видео с вертолета. На видео видно, что мигранты находятся с белорусской стороны границы.

14:53 08.11.2021 Как отмечает ТАСС, с начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.

14:54 08.11.2021 Наплыв нелегальных мигрантов из Белоруссии вынудил Литву перебросить своих военнослужащих на границу. Об этом сообщает литовская погранслужба. Читайте подробнее: Литва вслед за Польшей перебросила военных к границе с Белоруссией

14:54 08.11.2021 Большая группа беженцев переместилась к границе с Польшей, но пока точно неизвестно, смогли ли они покинуть территорию Белоруссии, заявил ТАСС официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

14:55 08.11.2021 Антон Бычковский проинформировал, что белорусские пограничники действуют «в соответствии с обстановкой». Он сказал, что для охраны белорусско-польского участка границы привлечен резерв Гродненского пограничного отряда. Представитель Госпогранкомитета также проинформировал, что «работа пунктов пропуска на белорусско-польской границе обеспечивается в полном объеме».

14:57 08.11.2021 По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тыс. солдат.

15:00 08.11.2021 Госпогранкомитет Белоруссии. (сс) Homoatrox

15:07 08.11.2021 Литовское правительство рассматривает предложение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Об этом 8 ноября сообщила журналистам министр внутренних дел прибалтийской республики Агне Билотайте. Читайте также: Литва может ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

15:39 08.11.2021 Белорусско-польская граница. gpk.gov.by.jpg

16:14 08.11.2021 Видео, на котором зафиксированы попытки нелегальных мигрантов перейти польско-белорусскую границу, опубликовало 8 ноября пограничная служба Польши в Twitter. Подробности в материале: Опубликовано видео попытки мигрантов попасть в Польшу

16:47 08.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

16:47 08.11.2021 Польша смогла пресечь попытку массового силового прорыва нелегальных мигрантов из Белоруссии на южных рубежах польской государственной границы. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба польского МВД Польши. «Ситуация находится под контролем», — заверили в польском ведомстве. Читайте также: В Польше заявили о предотвращении массового прорыва нелегалов из Белоруссии

17:02 08.11.2021 Правительство Польши не знает, как решить проблему миграционного кризиса на границе страны, заявил 8 ноября журналистам экс-глава Европейской комиссии, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. По его мнению, правящая в стране партия «Право и справедливость» (PiS) вообще не готова к подобным ситуациям. Читайте также: Туск обвинил власти Польше в неготовности к миграционному кризису

17:38 08.11.2021 Нелегальные мигранты, прорывающиеся в Польшу, будут возвращены в Белоруссию, рассказала 8 ноября пресс-секретарь Подляского отделения польской пограничной охраны Катажина Зданович. Об этом: Пограничники Польши рассказали, что ждёт нелегальных мигрантов

17:56 08.11.2021 Мигранты, пытающиеся прорваться в Польшу через её границу с Белоруссией, начали разрушать проволочные заграждения на границе, сообщает 8 ноября военное ведомство Польши. На странице минобороны Польши в Twitter опубликовано видео, демонстрирующее мигрантов, режущих колючую проволоку. Читайте также: Мигранты начали крушить проволочные заграждения на границе Польши

18:39 08.11.2021 Порядка трёх-четырёх тысяч мигрантов находятся у польской границы, сообщил 8 ноября журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. Подробности в материале: В Польше сосчитали мигрантов на границе

18:46 08.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

19:20 08.11.2021 В ответ на очередную эскалацию «режимом Лукашенко» миграционного кризиса на границе с Польшей руководству ЕС необходимо оказать помощь Варшаве и наказать санкциями официальный Минск. Об этом 8 ноября на брифинге в Берлине заявила официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. Читайте подробнее: Германия пригрозила Лукашенко санкциями за нелегалов на польской границе

19:21 08.11.2021 Очередные санкции предложил Брюсселю ввести Вильнюс в отношении Минска из-за ситуации с мигрантами, сообщили 8 ноября в пресс-службе МИД Литвы. Читайте подробнее: Литва предложила ЕС наказать Белоруссию из-за мигрантов

19:35 08.11.2021 В Словакию не поехал 8 ноября польский президент Анджей Дуда в связи с ситуацией на границе с Белоруссией, сообщил журналистам глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Читайте также: Глава Польши изменил график поездок из-за мигрантов

20:04 08.11.2021 Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. (сс) P. Tracz. KPRM

20:30 08.11.2021 С польской стороны прогремели выстрелы на границе с Белоруссией, сообщил 8 ноября официальный представитель белорусского государственного пограничного комитета Антон Бычковский. Об этом: В Минске заявили о стрельбе со стороны Польши на границе

21:16 08.11.2021 В украинских социальных сетях обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, сложившуюся 8 ноября. Читайте также: «Это прохождение точки невозврата» — Сеть о ситуации на белорусской границе

22:15 08.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

23:05 08.11.2021 Приток новых нелегальных мигрантов в ЕС надо предотвратить, написала 8 ноября еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон в Twitter. Читайте также: В ЕС отреагировали на «угрозу мигрантов»

06:54 09.11.2021 Санкции требуется ввести в отношении аэропортов и авиакомпаний, участвующих в перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом написал 8 ноября на своей странице в Twitter президент Латвии Эгилс Левитс. Об этом: Латвия призвала к санкциям для борьбы с перевозкой мигрантов в Белоруссию

07:02 09.11.2021 На белорусской границе. Фото: gpk.gov.by

09:29 09.11.2021 МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

09:43 09.11.2021 Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что мигранты на территории страны находятся законно, нарушений законодательства с их стороны не зафиксировано.

10:15 09.11.2021 Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения.

10:19 09.11.2021 В минобороны Белоруссии заявили, что Польша разместила у границы 10 тысяч солдат, что считается военной деятельностью, и при этом Минск не получил соответствующих уведомлений.

10:44 09.11.2021 Сейчас за курдов на польской границе должны вписаться гуманитарные организации. Задача белорусских модераторов — как можно дольше держать беженцев в серой зоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте подробнее: Очень сложный замес: политолог о ситуации на границе Белоруссии и Польши

10:49 09.11.2021 Обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны, заявили в министерстве обороны Белоруссии. Читайте также: Минск отверг обвинения Варшавы в нарушении границы белорусскими военными

11:22 09.11.2021 Мигранты на белорусской границе предприняли накануне 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человек задержаны. Об этом заявили польские пограничники.

11:29 09.11.2021 Польша не исключает обращения за помощью к НАТО в связи с миграционным кризисом, сообщили в МИД страны.

12:14 09.11.2021 На территории Белоруссии в настоящее время могут находиться 12−15 тысяч мигрантов. Об этом в эфире польского радио заявил представитель спецслужб Польши Станислав Жарын.

12:26 09.11.2021 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Польши ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом: Захарова отреагировала на призыв Варшавы ввести санкции против Минска

12:32 09.11.2021 Польша и Германия не могут в одиночку справиться с этой ситуацией на границе с Белоруссией, поэтому все государства ЕС должны помочь разрешить миграционный кризис. Об этом 9 ноября в интервью немецкому таблоиду Bild заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. Читайте также: ФРГ и Польша просят ЕС помочь разрешить миграционный кризис

12:33 09.11.2021 Польские силовики на белорусской-польской границе. Источник: gpk.gov.by

12:42 09.11.2021 Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины первым вопросом должен рассмотреть ситуацию с мигрантами в Белоруссии, заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Об этом: Яценюк призвал обеспечить защитную инфраструктуру на границе с Белоруссией

12:47 09.11.2021 Белорусские пограничники заявили, что Польша стянула к границе у лагеря беженцев боевую технику.

12:48 09.11.2021 В Кремле надеются, что ситуация на границе Белоруссии и Польши не примет форму, представляющую угрозу безопасности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:01 09.11.2021 Европа фактически объявила войну мигрантам на границе Польши и Белоруссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский. Читайте также: Жириновский оценил войну с мигрантами со стороны Польши

13:10 09.11.2021 Несколько тысяч мигрантов пытались 8 ноября прорвать границу с Польшей со стороны Белоруссии, заявил польский президент Анджей Дуда.

13:29 09.11.2021 Ситуация на белорусско-польской границе вызывает тревогу. Россия внимательно наблюдает за ситуацией и надеется, что обстановка на границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности РФ. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле назвали ситуацию на границе Польше и Белоруссии тревожной

13:30 09.11.2021 Евросоюз решил приостановить действие упрощенного визового режима для официальных лиц Белоруссии.

13:41 09.11.2021 В годы пока Петр Порошенко находился у власти, страну были вынуждены покинуть миллионы украинских граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его предложение ввести санкции против Лукашенко. Читайте подробнее: Захарова раскритиковала Порошенко за слова о санкциях против Лукашенко

13:48 09.11.2021 Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов в миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Подробности в материале: Лавров призвал избегать двойных подходов в ситуации на границе Белоруссии

13:56 09.11.2021 Эстония поддерживает Польшу в кризисной ситуации на границе с Белоруссией и будет использовать все дипломатические средства, чтобы положить конец этой атаке. Об этом президент Эстонии Алар Крис заявил в телефонном интервью с польским колегой Анджеем Дудой. Читайте также: Президент Эстонии — Польше: не бросим в противостоянии с Лукашенко

14:12 09.11.2021 Ситуация с попытками массового нарушения границы Польши со стороны Белоруссии нелегальными мигрантами становится все более напряженной, а вину за обострение несет официальный Минск. Об этом министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил местному порталу Delfi. Читайте подробнее: Глава минобороны Эстонии дал оценку событиям на границе Белоруссии и Польши

14:32 09.11.2021 МИД Польши (сс)Adrian Grycuk

14:37 09.11.2021 Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима для официальных лиц Белоруссии, говорится 9 ноября в заявлении Совета ЕС. Читайте также: ЕС приостановил действие упрощенного визового режима для Белоруссии

14:51 09.11.2021 Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон резко раскритиковала руководство Белоруссии и лично президента страны Александра Лукашенко в связи с обострением ситуации на границе с Польшей, куда пытаются прорваться тысячи беженцев. Свое негодование она выразила 9 ноября в эфире шведской радиостанции Sveriges Radio. Читайте подробнее: Еврокомиссар назвала Лукашенко отчаявшимся диктатором

15:02 09.11.2021 Страны ЕС должны принять ответственность за мигрантов и беженцев, скопившихся на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, заявил 9 ноября секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер. Читайте также: Ватикан призвал ЕС разрешить кризис на польско-белорусской границе

15:43 09.11.2021 Белоруссия использует нелегальных мигрантов как гибридное тактическое средство, что является неприемлемым. Об этом 9 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой. Подробности в материале: НАТО обещает Польше помощь в противодействии Белоруссии

15:47 09.11.2021 Штурмующие белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы нелегальные мигранты — это следствие политики западных стран. Об этом 9 ноября заявил Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко. Лукашенко обвинил Запад в создании миграционного кризиса

15:55 09.11.2021 Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону, передаёт сайт Кремля 9 ноября. Помимо других вопросов, лидеры двух стран обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой. Читайте также: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии

15:58 09.11.2021 Спецслужбы Польши оценивают число мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются нелегально проникнуть в ЕС из Белоруссии и живут в палаточном городке прямо на границе, — не менее 4 тысяч человек. Об этом сообщил 9 ноября официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: В Польше оценили число мигрантов, находящихся на границе с Белоруссией

16:00 09.11.2021 Утром 9 ноября в польском Белостоке несколько десятков человек собрались у Генконсульства Белоруссии и провели там акцию протеста. Об этом сообщает Polskie Radio. Протестующие в первую очередь выступили против эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Они считают, что в этом виноваты белорусские власти. Читайте также: Белорусские оппозиционеры провели акцию протеста в польском Белостоке

16:02 09.11.2021 Официальный Минск отверг обвинения Польши в «нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису». О бездоказательности таких заявлений польской стороны сообщил 8 ноября в Варшаве военный атташе белорусского посольства Алексей Бортник представителям министерства национальной обороны Польши. Читайте также: Минобороны Белоруссии предложило Польше обсудить озабоченность мигрантами

16:07 09.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

16:30 09.11.2021 Польша проявляет несостоятельность в попытках переложить свою ответственность за миграционный кризис на Белоруссию. Об этом сказано в опубликованном 9 ноября заявлении белорусского МИД. Об этом: МИД Белоруссии не по нраву «страусиный подход» Польши к нелегалам

16:41 09.11.2021 Шантаж или военная тренировка являются целью выдвижения колонны танков навстречу мигрантам у границы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона». Читайте подробнее: Лукашенко заявил, что колонна танков Польши против мигрантов — это шантаж

17:51 09.11.2021 Пограничники Белоруссии доставили на границу с Литвой порядка 500 нелегальных мигрантов, перевезя их от польской границы, сообщает 9 ноября литовский портал Delfi. Об этом: Литовские СМИ сообщили о перемещении мигрантов белорусскими пограничниками

18:09 09.11.2021 Мафиозная структура организует поток нелегальных мигрантов в ЕС, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона». Читайте подробнее: Лукашенко рассказал о мафии, организующей транзит беженцев в Европу

18:24 09.11.2021 Существует риск, что противостояние на границе из-за мигрантов приведёт к какой-то острой фазе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона». Подробности в материале: Лукашенко о кризисе на границе: «Мы не стреляем поверх голов»

18:32 09.11.2021 Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что проведет переговоры по ситуации, сложившейся на границе с Польшей, с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает 9 ноября пресс-служба белорусского МИД. По словам Макея, переговоры должны пройти в рамках совместной коллегии МИД двух стран. Читайте также: Лавров и Макей обсудят ситуацию, сложившуюся на границе с Польшей

18:34 09.11.2021 Евросоюз должен дать единый ответ на деструктивные действия официального Минска в нынешнем миграционном кризисе. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Подробности в материале: Германия обвиняет Лукашенко в попытке дестабилизации Запада

18:43 09.11.2021 Миграционный кризис на границе Белоруссии спровоцирован Западом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона». Читайте также: Лукашенко рассказал, кому выгоден кризис с мигрантами

18:53 09.11.2021 Европейские коллеги очень любят говорить о правах человека, настаивают на том, что они должны соблюдаться по всему миру, позиционируют себя в качестве светочей демократии и проводников базовых гуманистических ценностей, но сейчас, когда тысячи мигрантов буквально заявляют о том, что они тоже имеют право жить в мире и спокойствии, против них сгоняют армию и распыляют слезоточивый газ, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в соцсетях. «Ждем реакции прогрессивного мирового сообщества на грубейшее нарушение прав человека у границ ЕС», — написал парламентарий.

19:29 09.11.2021 Обострение ситуации на границе Польши с Белоруссией требует самого жесткого и адекватного ответа со стороны военного блока НАТО, Эстония предлагает свой рецепт ответных мер. Об этом министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил в интервью местному порталу Delfi. Читайте также: Эстония предложила НАТО пути разрешения конфликта на границе с Польшей

19:37 09.11.2021 Франция готова рассмотреть вопрос о новых мерах против Белоруссии из-за кризиса с мигрантами на польской границе, сообщает 9 ноября агентство ТАСС со ссылкой на представителя МИД Франции. По его словам, Минск искусственно создаёт новые миграционные потоки. Читайте также: МИД Франции заявил о готовности принять меры против Белоруссии

20:25 09.11.2021 «Глубоко обеспокоена ситуацией на белорусско-польской границе. Мигрантов и беженцев никогда не должны использовать в политических целях», — заявила 9 ноября председатель ОБСЕ Анн Линде. «Призываю уважать принципы и обязательства ОБСЕ, в том числе права человека», — сказано в её заявлении, распространённом посредством социальных сетей. Читайте подробнее: ОБСЕ «глубоко обеспокоена» ситуацией на границе Польши и Белоруссии

20:41 09.11.2021 Западные страны уже грозят Белоруссии новыми санкциями за то, что не хотят принимать беженцев, перекладывая с себя ответственность, заявил 9 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он напомнил, что когда такие же ситуации наблюдались на границах иных стран, разговор шёл совсем другой. Читайте также: Небензя назвал абсурдом угрозы в адрес Минска из-за ситуации с мигрантами

21:34 09.11.2021 В опубликованном на сайте министерства комментарии министра для белорусского государственного информагентства БелТА сказано: «Ведь большинство беженцев сегодня на белорусско-польской границе — курды. И совсем недавно, буквально в сентябре, президент США Байден заявлял, что не бросит, цитирую, ближайших союзников Запада в Сирии, как это сделал с Афганистаном. По-моему, на восток Сирии даже направлялся высокопоставленный представитель министерства обороны США, чтобы дать личные заверения курдам». Читайте подробнее: МИД Белоруссии: США наблюдают, как Польша издевается над курдами

22:32 09.11.2021 Вполне вероятно, что президент России Владимир Путин виновен в пограничном кризисе между Польшей и Белоруссией. Об этом 9 ноября в интервью шведской газете SvD заявил Якоб Хеденскуг, который является руководителем исследований НИИ оборонных исследований Швеции (FOI). Об этом: В Швеции в кризисе на белорусско-польской границе обвинили Путина

22:46 09.11.2021 Президент Польши Анджей Дуда. (сс) Palácio do Planalto

01:53 10.11.2021 Организатором миграционного кризиса на границе с Польшей является Александр Лукашенко, который оказывает давление на Запад с целью принудить его к отмене санкций. Об этом заявил 10 ноября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский. Подробности в материале: Эксперт: Лукашенко создал миграционный кризис ради переговоров с Западом

01:55 10.11.2021 Поток мигрантов используется руководством Белоруссии как оружие в пиар-войне. Об этом заявил 10 ноября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский. Об этом: Эксперт: Лукашенко сделал ставку на пиар с помощью мигрантов

01:59 10.11.2021 Лукашенко не удастся заставить Запад пойти на переговоры и уступки, скорее наоборот — против Белоруссии введут новые санкции. Об этом заявил ИА REGNUM 10 ноября российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский. Читайте также: Эксперт: Лукашенко «троллит» ЕС мигрантами, но получит лишь новые санкции

02:03 10.11.2021 Лукашенко может получить рост антимигрантских настроений и падение своего рейтинга в случае, если мигранты будут совершать преступления против местных жителей. Об этом заявил 10 ноября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский. Об этом: Политолог: миграционный кризис может привести к протестам против Лукашенко

02:09 10.11.2021 Западные страны не должны делать вид, что миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза стал следствием гибридной операции, поскольку они сами стояли у его истоков, заявила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Читайте подробнее: Получите счёт и расплатитесь: Захарова объяснила новую волну миграции в ЕС

03:10 10.11.2021 Новый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии коснётся 30 физических и юридических лиц, которые якобы несут ответственность за миграционный кризис на границах республики со странами объединения, сообщило 9 ноября агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Читайте подробности: В Евросоюзе подготовили новый пакет санкций против Белоруссии

04:25 10.11.2021 Намерения Евросоюза ввести санкции против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей поддержал исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе возглавляемого им ведомства. Об этом: Глава МИД Германии поддержал введение новых санкций ЕС против Белоруссии

07:02 10.11.2021 Мигранты у польской границы. Скриншот из видео, опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz_Graniczna)

07:53 10.11.2021 В сети обсудили применение слезоточивого газа против нелегальных мигрантов на границе между Белоруссией и Польшей. Читайте также: «Одним — деньги, другим — газ» — сети о столкновениях на границе с Польшей

08:37 10.11.2021 На внеочередном заседании Сейма Польши, которое состоялось 8 ноября по случаю обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что «на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссированным спектаклем». Читайте также: В Польше назвали миграционный кризис «отрежиссированным спектаклем»

08:41 10.11.2021 Примерно 30 нелегальных мигрантов, которые перешли границу Белоруссии и ЕС, были приняты Финляндией с начала 2021 года, 9 ноября сообщило издание Ilta-Sanomat со ссылкой на главу финской пограничной охраны Микко Лехмуса. Читайте далее: Финляндия приняла десятки мигрантов, попавших из Белоруссии в ЕС

08:45 10.11.2021 Информация о том, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines якобы перевозит мигрантов в Белоруссию, не является достоверной. Об этом говорится в заявлении от 9 ноября на сайте организации. Читайте подробнее: В Turkish Airlines опровергли информацию о перевозке мигрантов в Белоруссию

09:21 10.11.2021 Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек в эфире Polskie Radio подчеркнула, что защита границ для польского руководства сегодня является приоритетным направлением работы. Варшава, по её словам, «не поддастся на миграционный шантаж Минска». «Мы сделаем все, чтобы защитить наши границы. Мы не позволим нарушить внешнюю границу Европейского союза. Мы не поддадимся на шантаж и агрессию. Мы сдержим миграционное вторжение режима Александра Лукашенко. Безопасная Польша — это наша общая цель, несмотря на любые разногласия. Давайте будем вместе в эти сложные времена испытаний», — сказала Витек. Подробности в материале: Спикер Сейма Польши: Варшава не поддастся на шантаж Белоруссии

09:37 10.11.2021 Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе были обнаружены мигранты, избитые польскими силовиками. Читайте также: Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей избитых беженцев

09:44 10.11.2021 Пресс-служба Госдепа США 9 ноября опубликовала обращение, в котором указано, что Соединенные Штаты решительно осуждают «использование мигрантов режимом Александра Лукашенко в качестве оружия против Польши». Госдепартамент также призвал белорусские власти «немедленно прекратить кампанию по переброске мигрантов к польско-белорусской границе». Читайте подробнее: В США и ЕС поддержали Польшу в борьбе с миграционным кризисом

09:53 10.11.2021 Министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter опубликовал информацию, что ночь с 9 на 10 ноября на польско-белорусской границе прошла неспокойно. В сообщении указано, что в течение ночи нелегальные мигранты, проживающие на границе в палаточном городке, несколько раз попытались прорваться через ограждения и попасть на территорию Польши. Читайте подробнее: Минобороны Польши: ночь на границе с Белоруссией была неспокойной

10:03 10.11.2021 Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают кризис с мигрантами, возникший на границе Польши и Белоруссии. Мнения итальянцев относительно происходящего разделились. Об этом: «20 лет назад поляки ехали к нам мыть окна» — Италия о кризисе с мигрантами

10:12 10.11.2021 Власти Иракского Курдистана заявили о готовности помочь мигрантам, застрявшим на польско-белорусской границе. Они предложили «вернуться в свои дома в Курдистане» этническим курдам. Из Ирака и Иракского Курдистана в последнее время прибыли больше всего мигрантов в Белоруссию с целью попасть на территорию ЕС. Об этом сообщает Polskie Radio. Подробности в материале: Иракский Курдистан готов помочь застрявшим в Белоруссии мигрантам

10:14 10.11.2021 Страны Евросоюза на следующей неделе планирует принять решение о введении новых ограничительных мер в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами, сообщает Politico со ссылкой на источники. Читайте также: Politico: ЕС готовит новые санкции против Белоруссии

10:33 10.11.2021 Польская полиция на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

11:16 10.11.2021 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с мигрантами, возникшую на границе Белоруссии и Польши. Читайте также: Захарова назвала причину кризиса на границе Белоруссии и Польши

12:18 10.11.2021 Стороны миграционного кризиса, который возник на границе Польши и Белоруссии, должны предпринять все меры для его мирного разрешения. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов. Читайте также: В ОДКБ надеются на разрешение миграционного кризиса мирным путём

12:51 10.11.2021 Совет Европейского союза принял решение приостановить действие положений, упрощающих получение шенгенских виз для белорусских чиновников. Об этом сообщает Polskie Radio. Отмечается, что данное решение было принято на экстренном заседании ведомства 9 ноября. Оно было вызвано обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. В Брюсселе выступили с заявлением, что в обострении кризиса якобы виноваты белорусские власти. Читайте подробнее: ЕС приостановил упрощенную процедуру выдачи виз белорусским чиновникам

12:57 10.11.2021 Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер дал интервью изданию Wirtualna Polska, в ходе которого заявил, что в Варшаве рассматривают вариант полного перекрытия границы с Белоруссией. «В дальнейших сценариях развития миграционного кризиса на границе мы рассматриваем и вариант полного перекрытия общей границы с Белоруссией», — заявил Мюллер. Читайте подробнее: Польша пригрозила Белоруссии полным закрытием границы

13:04 10.11.2021 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится в среду, 10 ноября, с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который совершит внеплановый визит в Варшаву, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Polskie Radio. «Встреча станет частью консультаций, проводимых Польшей с государствами-членами и институтами Евросоюза в контексте гибридной угрозы со стороны Белоруссии», — рассказал журналистам пресс-секретарь польского правительства. Читайте также: Глава Европейского совета посетит Варшаву

13:37 10.11.2021 Ситуация на белорусско-польской границе по-прежнему остается напряженной, поскольку тысячи беженцев пытаются прорваться на территорию ЕС. Варшава обвиняет Минск в целенаправленных усилиях по созданию кризиса. Однако в интервью телеканалу SVT от 9 ноября посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик категорически отрицал обвинения в адрес своей страны. Об этом: Посол Белоруссии в Швеции прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

13:45 10.11.2021 Ситуация на границе Польши и Белоруссии находится в центре внимания высшего военно-политического руководства Украины. Президент постсоветской республики Владимир Зеленский 10 ноября созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Читайте также: СНБО Украины совещается по поводу миграционного кризиса на границе ЕС

13:48 10.11.2021 Никакие страны не обращались к российский стороне по вопросу о возможном посредничестве в ситуации с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии. Об этом на пресс-конференции с участием министра иностранных дел БелоруссииВладимира Макеяпо итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров оценил поведение Польши и Литвы на фоне миграционного кризиса

14:02 10.11.2021 Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности федерального канцлера Германии Ангела Меркель по инициативе германской стороны провели телефонный разговор о миграционных проблемах, сообщает 10 ноября сайт Кремля. Об этом: Меркель решила обсудить с Путиным беженцев на границе Белоруссии

14:03 10.11.2021 Цитата из видео Лагерь для иммигрантов на польско-белорусской границе в районе Кузницы. Канал Radio Białystok

14:09 10.11.2021 Возможное решение властей Польши о закрытии белорусско-польской границы из-за миграционного кризиса является «попыткой удушения Белоруссии», заявил 10 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле отреагировали на возможное закрытие польско-белорусской границы

14:22 10.11.2021 В администрации президента РФ нет информации о возможном задержании в Польше российского гражданина, которого обвинили в пособничестве в нелегальной миграции из Белоруссии. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле ответили на вопрос о задержании в Польше гражданина РФ

14:26 10.11.2021 «То, что произошло в Европе полтора года назад, к сожалению, повторяется сегодня, о чем мы говорим в связи с Белоруссией, с ситуацией на границе с прибалтийскими странами и с Польшей. Европа сейчас, и на уровне Европейского Совета, понимает, что это использование беженцев авторитарными режимами может ударить по ним в тех точках, которые они ранее не представляли», — премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Читайте подробнее: Премьер-министр Греции рассказал об ответе ЕС на миграционный кризис

14:34 10.11.2021 Односторонняя политика одного государства всегда может иметь обратную силу, и именно этот принцип демонстрирует ситуация на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявил член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Никита Габов. «Свободная» Польша не для всех — лично я бы так назвал положение дел на белорусско-польской границе. Сегодня мы видим, что односторонняя политика одного государства всегда может возыметь обратную силу», — сказал Габов. Об этом: В «Сильной России» прокомментировали кризис с мигрантами на границе Польши

15:00 10.11.2021 В настоящее время происходит инструментализация проблемы мигрантов, как в случае у греко-турецкой границы, так и с ситуацией возле границ Белоруссии-Польши, Литвы-Латвии и Северной Африки-Испании. — Министр миграции и убежища Греции Нотис Митарахи. Читайте также: «Греция не хочет быть воротами в Европу» — греческий министр миграции

15:05 10.11.2021 Гуманитарная помощь для беженцев. Источник: gpk.gov.by

15:14 10.11.2021 Все утверждения о том, что правительство Белоруссии направляет потоки мигрантов к границе ЕС и пытается спровоцировать конфликт, ложны. Об этом в эксклюзивном интервью SVT сообщил посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик. Но его слова тут же опроверг министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен, который обвинил белорусский режим в использовании беженцев в своих политических целях. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT вечером 9 ноября. Подробности в материале: Министр Швеции по делам ЕС: Минск использует людей в качестве «живого щита»

15:25 10.11.2021 За последние сутки было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 10 ноября. «Ночью две группы мигрантов, руководимые белорусскими службами, прорвали заборы на границе в окрестностях населенных пунктов Крынки и Бяловежа. Часть нарушителей была возвращена к пограничной линии, несколько человек задержаны», — говорится в сообщении Погранслужбы. Об этом: В Польше зафиксировали 599 попыток незаконного пересечения границы за сутки

15:31 10.11.2021 Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов ЕС с Белоруссией. Читайте также: Путин призвал к диалогу по ситуации с беженцами между ЕС и Белоруссией

15:38 10.11.2021 Экс-командующий войсками США в Европе, генерал Армии США Бен Ходжес во время интервью Polskie Radio назвал нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе «непосредственной провокацией со стороны Минска и Москвы». Наряду с этим он предостерег, что ситуация на границе может переродиться в серьезный международный кризис. Подробности в материале: В США обвинили Минск и Москву в «создании миграционного кризиса»

16:11 10.11.2021 Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше и узнали мнение населения этой страны по поводу того, как необходимо поступить властям республики в условиях обострения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Результаты обнародованы на портале Rzeczpospolita. Так, 54% респондентов поддерживают выбранную Варшавой тактику отпора, то есть вытеснение мигрантов обратно в Белоруссию вплоть до применения жестких методов. Подробности в материале: 54% жителей Польши выступают против пропуска мигрантов в страну — опрос

17:02 10.11.2021 На белорусской пограничной заставе. Источник: gpk.gov.by

17:17 10.11.2021 Ситуация на польско-белорусской границе вынудила погранохрану Латвии принять план действий на случай, если подобное произойдет и на границе этой страны. Читайте подробнее: Латвия не боится «польского сценария» на границе с Белоруссией

18:57 10.11.2021 Беженцы. Источник: gpk.gov.by

19:23 10.11.2021 Пусть Германия заберёт мигрантов с белорусской границы к себе, сообщил 10 ноября журналистам секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. Об этом: Киев предложил Германии забрать беженцев «к себе домой»

20:19 10.11.2021 Ильва Йоханссон (сс)Anders Henrikson

21:02 10.11.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел себя странно — не высказывая никакой реакции на разразившийся в стране миграционный кризис. Об этом 10 ноября заявила корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова. Подробности в материале: Эксперт: Лукашенко подозрительно молчит о миграционном кризисе

21:05 10.11.2021 Заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет 2 декабря, это будет первый визит председателя Госдумы после выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Читайте также: Парламентарии Союзного государства 2 декабря обсудят ситуацию с беженцами

21:50 10.11.2021 О кризисе с мигрантами белорусские политологи предупреждали еще несколько лет назад. Об этом 10 ноября заявила корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» руководитель Эльвира Мирсалимова. Читайте также: Эксперт предсказал кризис на польской границе несколько лет назад

21:53 10.11.2021 Правительство Польши противодействует «гибридной войне» на границе с Белоруссией, которую развязал официальный Минск с использованием нелегальных мигрантов из третьих стран. Польское правительство рассматривает вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией. Об этом: Польша рассматривает вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

22:19 10.11.2021 Государственный пограничный комитет Белоруссии распространил 10 ноября заявление о применении польскими коллегами боевого оружия на белорусско-польской границе в отношении «более 2 тыс. беженцев» из третьих стран. Констатируя эскалацию напряжённости на границе и острую нужду скопившихся на ней граждан третьих стран (которым непонятно кто предоставил статус беженца), белорусское ведомство возложило вину за происходящее на Евросоюз и на официальную Варшаву. Читайте подробнее: ГПК Белоруссии: Польские пограничники применяют к мигрантам боевое оружие

23:02 10.11.2021 Все стороны стремятся втянуть в кризис Россию и разделить с ней ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова. Об этом: Эксперт: Все стороны стремятся втянуть Россию в кризис на польской границе

23:18 10.11.2021 Главы МИД стран Евросоюза на заседании 15 ноября рассмотрят расширение санкций в отношении Белоруссии. Об этом 10 ноября в Варшаве заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Подробности в материале: Главы МИД ЕС 15 ноября рассмотрят санкции против Белоруссии

23:23 10.11.2021 Западные санкции являются «незаконными, нелегитимными» и при применении таковых к официальному Минску российская сторона будет оказывать всяческую поддержку Белоруссии и её народу. Об этом 10 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте подробнее: МИД РФ: Миграционный кризис нужен Западу для санкций против Белоруссии

23:39 10.11.2021 Простым белорусам все менее понятно, кто прав, а кто виноват в ситуации с мигрантами. Об этом 19 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» руководитель Эльвира Мирсалимова. Читайте также: Эксперт: Белорусам всё менее понятно, кто виноват в миграционном кризисе

23:41 10.11.2021 Как оружие используют мигрантов власти Белоруссии против своих западных соседей, сообщил 10 ноября журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом: Блинкен заявил, что Лукашенко натравливает мигрантов на соседей

23:43 10.11.2021 Белоруссия может пострадать в случае, если кризис, вызванный мигрантами, затянется. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова. Читайте подробнее: Эксперт: Мигранты могут взорвать Белоруссию

00:06 11.11.2021 Миграционный кризис на белорусско-польской границе прогнозировался заранее, и его можно было предотвратить. Об этом 10 ноября заявила корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова. Читайте также: Эксперт: Призывы идти на поклон к Лукашенко из-за мигрантов — шантаж

00:10 11.11.2021 Белорусский президент стал инструментом в руках Запада и рискует утратить контроль над ситуацией. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова. Читайте подробнее: Эксперт о миграционном кризисе: Лукашенко стал инструментом в игре Запада

00:22 11.11.2021 Миграционный кризис, который сложился на границе ЕС и Белоруссии, стал одной из тем телефонной беседы президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома. Читайте подробнее: Байден и глава ЕК обсудили ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Белоруссии

00:26 11.11.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком зависит от России, и при всей неоднозначности отношений с РФ он не стал бы направлять поток мигрантов в сторону нашей страны. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политический аналитик Александр Чаленко. Об этом: Политолог: Лукашенко не решился бы пустить мигрантов в сторону РФ

00:31 11.11.2021 Польша и Литва поддерживали Лукашенко, когда он им казался «полезным бунтовщиком в Русском мире», но после начала протестов в Белоруссии они поддержали националистов. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политический аналитик Александр Чаленко. Читайте подробнее: Политолог: Лукашенко был «полезным бузотёром», разрушающим Русский мир

01:50 11.11.2021 Европейские чиновники допускают введение санкций против российской компании «Аэрофлот», обвиняя её в сопричастности к миграционному кризису, который возник на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Об этом 10 ноября сообщило агентство Bloomberg. Подробности в материале: В Евросоюзе планируют расширить антибелорусские санкции на «Аэрофлот» — СМИ

06:53 11.11.2021 Министры иностранных дел Польши и Турции Збигнев Рау и Мевлют Чавушоглу договорились о скоординированном противодействии Белоруссии в вопросе с мигрантами. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба польского МИД на своей странице в Twitter. Об этом: Польша и Турция договорились о сопротивлении «гибридным атакам» Лукашенко

06:58 11.11.2021 На белорусской границе gpk.gov.by.

07:19 11.11.2021 Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на президента Белорусии Александра Лукашенко для урегулирования миграционного кризиса на границах со странами Евросоюза. Об этом она сообщила 10 ноября на пресс-конференции в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге. Читайте также: Меркель заявила, что просила Путина повлиять на Лукашенко

07:49 11.11.2021 Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран, включая «пятый» санкционный пакет Евросоюза. Неоднократно заявляли, что нельзя перекладывать вину на Минск за очередной всплеск миграционного кризиса в Европе. Этот кризис вызван силовыми интервенциями Запада в регион Ближнего Восток и Северной Африки, а также последствиями провальной операции в Афганистане».

07:51 11.11.2021 Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Складывается впечатление, что польские и литовские власти всеми силами пытаются создать ситуацию для того, чтобы вновь и вновь «наказать» Минск, а не урегулировать острый гуманитарный кризис. Напоследок хотелось бы напомнить, что считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми и нелегитимными с точки зрения международного права. Подтверждаем нашу решимость оказывать Белоруссии и её народу всестороннюю поддержку». [[[video-0]]] Цитата телеграмм-канала Марии Захаровой.

07:59 11.11.2021 «США и Европа бомбят Сирию, Ирак и другие страны, убивая мирных жителей, их детей и родителей, а потом недовольны, что беженцы не оценили их демократию и бегут в Европу. А каким боком Белорусия и Россия в этом виноваты? Россия, наоборот, делает всё, чтобы наладить мир на родине этих беженцев, чтобы они возвращались домой, но Европа делает всё, чтобы этому препятствовать, тут мазохизмом попахивает», — отмечает в телеграм-чате официального представителя МИД РФ Игорь Зус.

08:13 11.11.2021 Количество польских полицейских, осуществляющих охрану польско-белорусской границы, будет увеличено с 1,2 тысячи до 2 тысяч. Об этом 10 ноября написал на своей странице в Twitter министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. Читайте подробнее: Польша усилит присутствие полицейских на границе с Белоруссией

08:25 11.11.2021 Белорусские пограничники. gpk.gov.by.

08:42 11.11.2021 В МИД Турции заявили польской стороне, что отвергают обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию.

08:52 11.11.2021 Российские парламентарии заявляют о поддержке Белоруссии в вопросе беженцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвиняет европейские страны в двойных стандартах, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. Читайте подробнее: Володин поддержал Белоруссию и советует Европе помочь беженцам

08:52 11.11.2021 В ЕС обсуждают введение санкций из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе против ряда авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Авиакомпании обвиняют в причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Предполагается, что о санкциях совместно могут объявить уже в начале декабря ЕС, США и Великобритания.

09:27 11.11.2021 По меньшей мере 9087 нелегальных мигрантов смогли проникнуть в Германию через Белоруссию и Польшу с начала 2021 года, 10 ноября сообщило агентство DPA со ссылкой на федеральную полицию ФРГ. Об этом: В Германию через Белоруссию попали более девяти тысяч нелегальных мигрантов

09:53 11.11.2021 В случае санкций против «Аэрофлота» РФ может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией России, заявил РИА Новости сенатор Джабаров.

09:54 11.11.2021 Официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире телеканала TVP Info сообщил, что ночь с 10 на 11 ноября на польско-белорусской границе «была относительно спокойной по сравнению со вчерашней». Но он добавил, что, по мнению польских спецслужб, в ближайшее время стоит ожидать «эскалации напряжения». «Мы ожидаем, что эскалация напряженности на границе еще впереди. Атаки на наших пограничников и военных, которые мы видели вчера, вероятно, продолжатся со стороны мигрантов. Они кричат, что не уйдут оттуда «до последнего», а значит, будут пытаться раскачать ситуацию и совершить очередные прорывы, чтобы нелегально и с помощью насилия попасть в ЕС», — заявил Жарин. Читайте также: В Польше ожидают «эскалации напряжения» на границе с Белоруссией

10:01 11.11.2021 Белорусская сторона опровергла информацию о смерти 14-летнего беженца на границе. Ранее польские СМИ со ссылкой на мигрантов из Ирака сообщали, что в лагере скончался 14-летний курд — от простуды. По их словам, белорусские службы забрали тело. Сегодня представители Госпогранкомитета Белоруссии опровергли это. Они объяснили, что мальчику помогали пограничники, у него было переохлаждение. Сейчас подросток чувствует себя лучше и вернулся к семье — в стихийный лагерь у границы.

10:02 11.11.2021 Цитата из видео. Нападение иммигрантов на польскую границу с территории Белоруссии. Канал Radio Białystok.

10:03 11.11.2021 Турция готова направить в Польшу технических специалистов для инспекций в рамках миграционного кризиса на белорусско-польской границе. С таким предложением в ходе телефонных переговоров к польскому министру иностранных дел Збигневу Рау обратился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Читайте также: Анкара назвала несостоятельными обвинения Польши в перевозке мигрантов

10:14 11.11.2021 Председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель, находящийся с визитом в Польше, заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром республики Матеушем Моравецким, что «шокирован» происходящим на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio. «Как и каждый из вас, я был шокирован увиденной на границе картиной. Все это показывает, как авторитарный режим в Белоруссии, абсолютно циничный и подлый, без уважения к человеческому достоинству, обращается с семьями, женщинами, детьми в своих политических целях», — заявил Мишель. Об этом: Глава Евросовета «шокирован» кадрами с польско-белорусской границы

10:54 11.11.2021 Нет доказательств того, что Россия вовлечена в миграционный кризис на границе с Белоруссией — госсекретарь при МИД Франции.

10:59 11.11.2021 О причастности России к миграционному кризису вчера заявлял польский премьер Матеуш Моравецкий. «Лукашенко является исполнителем последней атаки. Но у этой атаки есть заказчик, который находится в Москве. И этот заказчик — президент Путин», — сказал он. Песков позднее назвал эти обвинения беспочвенными.

11:02 11.11.2021 Польша не собирается пускать мигрантов с польско-белорусской границы на свою территорию — пресс-секретарь польского МИД.

11:02 11.11.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с национальным праздником независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

11:04 11.11.2021 Почти 500 попыток прорыва мигрантов с территории Белоруссии было зафиксировано польской стороной с момента эскалации. Только сегодня ночью, по данным МВД Польши, группа мигрантов в составе 150 человек пыталась незаконно проникнуть через границу.

12:04 11.11.2021 Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания, на авиационном полигоне «Ружанский», сообщили в белорусском министерстве обороны.

12:04 11.11.2021 Лагерь беженцев у границы Польши 11 ноября посетят делегации УВКБ ООН, организации по миграции и Красного Креста для оценки ситуации, сообщил белорусский погранкомитет.

12:04 11.11.2021 Информация об участии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании. Там также заявили, что компания не выполняет регулярных рейсов в Ирак, Сирию и по маршруту Стамбул — Минск, чартерных рейсов по этим направлениям тоже нет.

12:36 11.11.2021 Реакция Кремля на возможные санкции против «Аэрофлота»: «Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши. Путин вчера обсудил ситуацию с Меркель, они продолжат общение, об этом они условились. Россия, как и другие страны, пытается прилагать усилия по разрешению этой ситуации. Подобные вбросы о возможных санкциях, давайте расчитывать, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных инфовбросах. Мы видели заявления компании, что она не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск. Даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам. Это тоже нужно четко осознавать». (Первый канал цитирует Пескова).

12:36 11.11.2021 Путин находится в постоянном контакте с Лукашенко по ситуации на границе Белоруссии и Польши — Песков.

12:41 11.11.2021 За последние сутки к лагерю мигрантов на белорусско-польской границе пришли 200 человек. Всего там находятся более 2 тыс. беженцев. Об этом сообщили в Госпогранкомитете республики, отметив, что ситуация остаётся напряжённой из-за холодной погоды и нехватки еды и воды. У лагеря постоянно дежурят медики. Двум женщинам и ребёнку оказали помощь из-за переохлаждения, у одной пострадавшей травма головы. Цитата RT.

12:42 11.11.2021 Белорусские пограничники. gpk.gov.by.

12:47 11.11.2021 На белорусско-польской границе многокилометровая пробка из фур. В пункте пропуска «Бобровники» очередь из машин растянулась на 25 км, время ожидания составляет 39 часов. Цитата канала «Мобильный репортёр».

12:51 11.11.2021 Песков заявил об обеспокоенности из-за ситуации на границе Белоруссии и Польши: «Действительно рост напряжённости на этой границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди, это, конечно, предмет самой глубокой обеспокоенности сейчас для всех трезвомыслящих людей в Европе. Главное, речь идёт о нескольких тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию ЕС через Польшу. Польша отказывает в этом праве. Люди не понимают такого отказа, поскольку ранее прецеденты такие имели место со стороны ЕС. Также эти люди не хотят оставаться на территории Белоруссии». Цитата канала «Вы слушали Маяк».

12:52 11.11.2021 Лукашенко грозит перекрыть газопровод Ямал — Европа в случае закрытия границ с Белоруссией.

12:53 11.11.2021 Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о ситуации на польско-белорусской границе: «Элемент происходящего там, касающийся нежелания так называемых младоевропейцев считаться со здравым смыслом и пытаться позиционировать себя в качестве менторов для соседей и остального мира, — это одно из наиболее ярких проявлений в политической психологии, которые там произошли, и это нас тревожит». Цитата канала «Вести FM».

12:54 11.11.2021 Россия непричастна к ситуации на границе между Белоруссией и Польшей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль отверг обвинения в причастности к миграционному кризису в Польше

12:55 11.11.2021 Лукашенко сообщил, что просил Путина, чтобы Минобороны РФ подключилось к дежурству на границах Союзного государства — Белта.

12:55 11.11.2021 «Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — заявил Лукашенко.

12:56 11.11.2021 «Польша нас пугает, что закроет границу, пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться», — Лукашенко.

12:56 11.11.2021 «Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — Лукашенко.

12:59 11.11.2021 В Кремле рассчитывают, что слухи о возможных санкциях в отношении компании «Аэрофлот» из-за якобы «причастности» к перевозке мигрантов для дестабилизации ситуации на границе Польши и Белоруссии являются частью информационных вбросов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков прокомментировал слухи о санкциях против «Аэрофлота»

13:08 11.11.2021 Стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России отработали бомбометание на одном из полигонов на территории Белоруссии. Накануне патрулирование в воздушном пространстве республики провели дальние ракетоносцы Ту-22М3.

13:08 11.11.2021 Белорусские пограничники gpk.gov.by.

13:10 11.11.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом в наглую, не предупредив никого. Наметилась опасная тенденция. В лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт».

13:11 11.11.2021 Перевозка мигрантов в Белоруссию, если она есть, не нарушает международные нормы — Песков.

13:13 11.11.2021 Польские военные, которые помогают пограничникам охранять границу Польши и Белоруссии от нелегального пересечения мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки, открыли предупредительный огонь, чтобы остановить намерение мигрантов штурмовать границу. Об этом говорится на странице в соцсети Twitter министерства обороны Польши. Читайте подробнее: Польские военные открыли предупредительный огонь на границе с Белоруссией

13:14 11.11.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в лагерь мигрантов на границе с Польшей могут перебросить оружие и боеприпасы, сообщает 11 ноября БелТА. Об этом: Лукашенко: в лагерь мигрантов могут перебросить оружие и боеприпасы

13:16 11.11.2021 Пресс-секретарь МИД Польши, о скопившихся на белорусско-польской границе мигрантах Лукаш Ясина: «Если бы они пришли к нам из небезопасных стран, то могли бы получить этот законный статус [беженца], но они прибыли в Беларусь легально, они там как туристы. Это невозможно, чтобы туристы, которые незаконно перешли границу между Польшей и Беларусью, получили эту возможность. Мы не считаем их беженцами».

13:19 11.11.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа, который идет по газопроводу «Ямал — Европа». Об этом: Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в ЕС

13:25 11.11.2021 Александр Лукашенко о возможной остановке газопровода из-за санкций на Белоруссию со стороны ЕС: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад».

13:39 11.11.2021 «Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом в наглую, не предупредив никого», — распорядился 11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками. Читайте также: Лукашенко поручил армии, КГБ и пограничникам следить за НАТО

13:45 11.11.2021 По инициативе Анкары 10 ноября состоялась телефонная беседа министров иностранных дел Польши и Турции. Об этом передает пресс-служба МИД Польши. В сообщении указано, что «обе страны будут сотрудничать, чтобы противостоять использованию режимом Александра Лукашенко нелегальной миграции в качестве гибридной атаки на НАТО». Об этом: Польша намерена сотрудничать с Турцией в борьбе с нелегальной миграцией

13:47 11.11.2021 Напомним, тысячи мигрантов планировали наскоком прорвать рубеж Евросоюза и попросить политического убежища. Но план провалился, люди застряли на пограничной полосе. У беженцев мало теплых вещей, палаток, спальных мешков, зато много детей. Костры — единственные источники тепла.

13:50 11.11.2021 Наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов на белорусской территории у границы с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт. Об этом 11 ноября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Об этом: Беженцам в Белоруссию перебрасывают оружие из Донбасса — Лукашенко

13:52 11.11.2021 Польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении белорусской территории, заявил 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко заявил о стрельбе польских силовиков в сторону Белоруссии

13:56 11.11.2021 Цитата из видео Нападение иммигрантов на польскую границу с территории Белоруссии. Канал Radio Białystok.

13:57 11.11.2021 В Европе растут цены на газ. Показатели пошли вверх после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа» в ответ на расширение санкций ЕС. Читайте также: Газовый рынок в Европе отреагировал на заявления Лукашенко по газу

13:59 11.11.2021 «Польша, извини!»: мигранты собрались большой толпой в лагере и записали видеообращение к ЕС. Цитата из видео.

14:02 11.11.2021 Организаторы нелегальной миграции используют частные самолеты для переброски беженцев из стран Ближнего Востока в Белоруссию и Польшу через Дубай для последующей отправки в Германию, рассказал РИА Новости застрявший на польско-белорусской границе беженец из Йемена.

14:08 11.11.2021 «Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) — они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение», — заявил 11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками. Об этом: «Как фашисты, гестапо»: Лукашенко о защите Польши от нелегалов

14:11 11.11.2021 ЕС намерен провести переговоры с ООН и Белоруссией по вопросу о репатриации мигрантов через аэропорт Гродно — Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

14:14 11.11.2021 Полное закрытие польско-белорусской границы в связи с массовым наплывом нелегальных эмигрантов может нанести больший вреда самому Евросоюзу, чем официальному Минску. Об этом латвийскому «Радио 4» заявил директор Института внешней политики Латвии и профессор Рижского университета имени Страдиня Андрис Спрудс. Читайте также: Закрытие границы с Белоруссией больно ударит по транзиту ЕС — мнение

14:15 11.11.2021 Сенатор Алексей Пушков: «Удивительная реакция ЕС. Раньше скопом пускали беженцев. И говорили, что это соответствует концепции прав человека. Но почему-то в случае с Польшей это назвали гибридной войной».

14:16 11.11.2021 Министр обороны Латвии заявил, что страны Балтии и Польша «ни в какой мере» не собираются принимать беженцев, которые прибывают из Белоруссии. Цитата RT.

14:18 11.11.2021 В случае если Европейский союз введёт санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия может рассмотреть вопрос о запрете полётов западных авиакомпаний над своей территорией. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Читайте подробнее: В Совфеде заявили о возможности закрыть небо из-за санкций для «Аэрофлота»

14:28 11.11.2021 Сенатор Алексей Пушков: «Эти разговоры насчет Аэрофлота — не думаю, что это приведет к санкциям. Во-первых, у Аэрофлота нет рейсов из упомянутых стран. ЕС не имеет ни малейших оснований для санкций. Но если санкции будут приняты, что для меня странно, то Россия может ответить. Мы можем перекрыть наше небо для европейских перевозчиков, и это будет для них колоссальный ущерб».

14:30 11.11.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией по вопросу совместного дежурства у границы с Польшей, которая одновременно является границей Союзного государства. Об этом 11 ноября сообщает БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко попросил РФ помочь в патрулировании границы Союзного государства

14:30 11.11.2021 Белорусский Красный крест объявил сбор вещей для мигрантов на границе. «Примем одеяла, куртки, шапки, варежки, теплую детскую одежду и зимнюю обувь», — сообщили в БКК.

14:34 11.11.2021 Польский премьер Моравецкий назвал мигрантов «боеприпасами», а кризис на границе «войной нового типа». Цитата «Вести FM».

14:35 11.11.2021 Военнослужащий ВС Польши применил оружие для недопущения нарушения государственной границы группой мигрантов. Солдат выстрелил в воздух в направлении нарушителей, которые после этого вернулись на территорию Белоруссии. Цитата канала «Военный обозреватель».

14:46 11.11.2021 Лавров назвал неправдой заявления Варшавы о якобы вовлечености «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

14:46 11.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by.

14:46 11.11.2021 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас возложил вину за происходящее на границе Польши и Белоруссии на белорусского лидера Александра Лукашенко. Читайте также: Германия возложила ответственность за ситуацию с мигрантами на Лукашенко

14:50 11.11.2021 Власти Польши не дают разрешения чиновникам Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки масштабов миграционного кризиса — официальный представитель Еврокомиссии.

15:01 11.11.2021 Страны Евросоюза не позволят президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа, заявил 11 ноября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе. Подробности в материале: В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газопровод «Ямал — Европа»

15:04 11.11.2021 Если миграционный кризис на белорусско-польской границе обострится, это может привести к вмешательству Североатлантического альянса. Такой сценарий не исключил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Подробности в материале: В Латвии допустили вмешательство НАТО в разрешение миграционного кризиса

15:16 11.11.2021 Сотрудники пресс-службы посольства Ирака в России опубликовали информацию, в которой говорится о том, что ведомство организует выезд граждан Ирака, которые хотят вернуться на Родину из Белоруссии. В сообщении указано, что немало граждан Ирака прибыли в Белоруссию, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Им предложено позвонить в посольство Ирака в Москве или связаться с ведомством по электронной почте. Читайте подробнее: Посольство Ирака в Москве организует эвакуацию сограждан из Белоруссии

15:25 11.11.2021 На польско-белорусской границе, где обострился миграционный кризис, произошло нападение мигрантов на польского военного. Об этом сообщила пресс-секретарь главной комендатуры пограничной службы Польши Эвелина Щепанская журналистам Polskie Radio. Читайте также: В Польше заявили, что на границе с Белоруссией мигранты напали на военного

15:45 11.11.2021 Президент Польши Анджей Дуда принял в Президентском дворце в Варшаве руководителей силовых ведомств республики. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера. Дуда поблагодарил руководителей полиции, пограничного комитета, министерства обороны и службы безопасности за то, что они продолжают охрану польско-белорусской границы от массового наплыва в ЕС мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Читайте подробнее: Президент Польши поблагодарил силовиков за охрану границы с Белоруссией

15:57 11.11.2021 За последние сутки было зафиксировано 694 попытки незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Польши 11 ноября. «Ночью две группы мигрантов, руководимые белорусскими службами, прорвали заборы на границе в окрестностях населенных пунктов Крынки и Бяловежа. Часть нарушителей была возвращена к пограничной линии, несколько человек задержаны», — говорится в сообщении Погранслужбы. Читайте также: В Польше за сутки выявили 694 попытки незаконного пересечения границы

16:20 11.11.2021 Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дужаррик сообщил репортерам французского информационного агентства AFP, что Совет Безопасности ООН соберется в четверг, 11 ноября, на экстренное заседание по миграционному кризису на границе между Польшей и Белоруссией. Читайте также: В Совбезе ООН обсудят кризис на польско-белорусской границе

17:09 11.11.2021 Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России вновь провели воздушное патрулирование над Белоруссией, сообщает 11 ноября Минобороны РФ. Аналогичное мероприятие было проведено 10 ноября. Читайте также: Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вновь прошли над Белоруссией

18:09 11.11.2021 Белорусы привезли для мигрантов, которые сейчас находятся на границе с Польшей, дрова. Об этом сообщает RT.

18:09 11.11.2021 Также уточняется, что об этом попросил сам Александр Лукашенко: «Во время совещания с кабинетом министров попросил подвезти в приграничную зону сухих дров. Он отметил, что, во-первых, беженцам нужно согреться, а во-вторых, они уже собрали вокруг весь валежник и скоро начнут рубить хорошие деревья».

18:47 11.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

19:18 11.11.2021 В Эстонии полиция задержала пятерых мигрантов, которые попали в страну через Белоруссию, заявила глава МВД страны Кристиан Яани. Об этом пишут СМИ.

19:38 11.11.2021 По информации Telegram-канала Baltnews, двое из задержанных были гражданами Ирака. Их отправили обратно. Они сами, добровольно, выбрали путь возвращения.

20:32 11.11.2021 Польские войска и беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

20:34 11.11.2021 Польша не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки миграционного кризиса. По словам официального представителя ЕК Адальберта Янса, делегация хотела составить представление о масштабах кризиса с мигрантами.

20:46 11.11.2021 Политика белорусского руководства является причиной миграционного кризиса на границе с ЕС, сообщил 11 ноября журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт. По его словам, об этом и.о. германского канцлера Ангела Меркель заявила в ходе телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным. Подробности в материале: Меркель пожаловалась Путину на Лукашенко

21:32 11.11.2021 Гуманитарная помощь для беженцев от Белоруссии. gpk.gov.by

22:01 11.11.2021 Колонну военной техники белорусской армии сняли очевидцы 11 ноября в городе Гродно, который расположен совсем рядом с границей с Польшей.

22:09 11.11.2021 Турецкие авиалинии заявили, что не будут принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом Telegram-каналы сообщают со ссылкой на представителя администрации президента Польши.

22:20 11.11.2021 Вопрос с мигрантами на белорусской границе серьёзный и требует политического решения, сообщил 11 ноября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом: В ООН прокомментировали кризис с мигрантами в Белоруссии

22:44 11.11.2021 Пять нелегальных мигрантов, ранее находившихся в Белоруссии, задержаны полицией Эстонии, сообщает 11 ноября BNS. Об этом: Власти Эстонии рассказали о задержанных мигрантах из Белоруссии

22:51 11.11.2021 Польские силовики находятся в наивысшей степени готовности в связи с кризисом на границе с Белоруссией, заявил 11 ноября президент страны Анджей Дуда.

23:27 11.11.2021 Граждане Йемена, Ирака и Сирии не будут приниматься на борт, следующий в Белоруссию, написал 11 ноября госсекретарь канцелярии президента Польши и глава управления международной политики Якуб Кумох в Twitter. Подробности в материале: Главный авиаперевозчик Турции обещал не возить в Минск граждан трёх стран

00:31 12.11.2021 Белорусская власть может чувствовать себя уверенно и свободно только при российской поддержке. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова. Об этом: Эксперт: лишь Россия придаёт уверенности белорусской власти

00:49 12.11.2021 Президент Белоруссии ведет себя по отношению к канцлеру Германии весьма противоречиво: то он не мог вспомнить и коверкал её фамилию, то льстил, называя «волчицей». Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова. Об этом: Эксперт: ещё совсем недавно Лукашенко не мог вспомнить фамилию Меркель

00:52 12.11.2021 Действия Польши в отношении мигрантов на границе с Белоруссией свидетельствуют о нарушении международных норм, заявил 11 ноября журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Подробности в материале: Полянский заявил в ООН о нарушении Польшей норм в отношении мигрантов

06:15 12.11.2021 Несколько стран Евросоюза, Великобритания и США обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации на границе. Их заявление на заседании Совбеза ООН 11 ноября зачитал постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон. Подробности в материале: Белоруссию коллективно обвинили в дестабилизации на границе с Евросоюзом

07:45 12.11.2021 Мигранты, находящиеся на польско-белорусской границе, должны быть отправлены «в более безопасные места в Белоруссии». Об этом 11 ноября написал на своей странице в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Читайте подробнее: В ООН призвали Белоруссию отправить мигрантов «в более безопасные места»

08:31 12.11.2021 Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи призвал не полагаться на помощь Североатлантического альянса в кризисе на границе Польши и Белоруссии, сообщает The Daily Telegraph. Читайте также: Британия выступила против участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

08:53 12.11.2021 Подразделения территориальной обороны Украины в ближайший месяц будут призваны для проведения учений возле границы с Белоруссией, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский. Подробности в материале: Украина проведёт учения возле границы с Белоруссией

09:05 12.11.2021 Власти Польши и Литвы используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для получения дополнительного финансирования от Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Подробности в материале: Постпред Белоруссии обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС

09:56 12.11.2021 Белоруссия расценивает заявление европейских членов СБ ООН и Соединенных Штатов о готовности обсудить дополнительные меры против Минска как прямую угрозу. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Об этом: В Белоруссии ответили на заявление членов СБ ООН о мерах против Минска

10:02 12.11.2021 Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время участия в заседании бундестага в Берлине призвала Евросоюз проявить солидарность с Польшей и Литвой, которые «борются с гибридными атаками режима Александра Лукашенко в форме создания миграционного кризиса на границе». Об этом 12 ноября сообщает Polskie Radio. По словам Тихановской, напряженная ситуация на польско-белорусской границе создает атмосферу шантажа, чтобы заставить Евросоюз «отказаться от здравого смысла и пойти на переговоры с белорусскими властями, которых Брюссель не признаёт легитимными». Подробности в материале: Тихановская призвала ЕС проявить солидарность с Польшей и Литвой

10:22 12.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

11:09 12.11.2021 Заместитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас 11 ноября направился на Ближний Восток, где с официальными визитами посетит ряд государств. Об этом сообщает Polskie Radio. Так, 11 ноября чиновник прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с местным руководством, а 12 ноября Схинас будет в Ливане. Затем он посетит Катар, Ирак, Иорданию и Кувейт. В Еврокомиссии журналистам сообщили, что центральной темой во всех государствах станет миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Читайте подробнее: Замглавы Еврокомиссии посетит Ливан, Катар, Ирак, Иорданию и Кувейт

11:15 12.11.2021 Белорусская авиакомпания «Белавиа» по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в республику граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом 12 ноября сообщается на сайте компании. Подробности в материале: «Белавиа» прекращает принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена

11:19 12.11.2021 Европейский союз должен оказать помощь Польше в защите внешней границы Европейского союза. Об этом на фоне разразившегося миграционного кризиса в интервью медиагруппе Funke заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Читайте также: В Берлине призвали ЕС помочь Польше защитить внешнюю границу

11:42 12.11.2021 Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек подписал указ, разрешающий перевод общеобразовательных школ на дистанционное обучение в регионах страны, граничащих с Белоруссией. Об этом передает Polskie Radio. В указе содержится информация, что данный шаг вызван миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии. На некоторых участках границы с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, зачастую прибегая к нелегальным методам пересечения границы. Об этом: Школы в Польше могут перейти на удаленное обучение

11:56 12.11.2021 На странице Пограничной службы Польши в соцсети Twitter появилась информация, что в 2021 году зафиксировано в 377 раз больше попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. «Число нарушителей польско-белорусской границы за 2021 год достигло 33 200 человек. Для сравнения: в 2020 году их было всего 88. Рост в 377 раз», — говорится в сообщении. Подробности в материале: В Польше назвали число нарушителей границы с Белоруссией

12:14 12.11.2021 Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги», в настоящее время беженцы идут вдоль польского заграждения, говорится в сообщении агентства Sputnik в телеграм-канале. Подробности в материале: Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу

12:21 12.11.2021 Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс в интервью телеканалу ОНТ призвала Европейский союз к сотрудничеству с Белоруссией для разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. «Как выйти из этой ситуации? Это уже другой вопрос. Как мне кажется, необходимо руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза начать вести диалог с официальными представителями Республики Белоруссии, руководством Республики Белоруссии на предмет выстраивания совместной дорожной карты», — заявила белорусский чиновник. Читайте подробнее: В Белоруссии призвали страны Евросоюза к переговорам

12:25 12.11.2021 Страны Евросоюза должны жёстко отреагировать на миграционный кризис, который разразился на границе Белоруссии и Польши. Об этом 12 ноября в интервью газете La Repubblica заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг. Читайте подробнее: Канцлер Австрии призвал к жёсткой реакции на ситуацию на границе с ЕС

12:38 12.11.2021 Конфликт между Польшей и Белоруссией из-за ситуации на границе обостряется. По мнению Брюсселя и Варшавы, разворачивающийся кризис с мигрантами является политической игрой со стороны Москвы и Минска. Это мнение разделяет научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (Стокгольм) Мартин Краг, который 12 ноября посетил студию шведского телеканала SVT. Подробности в материале: Лукашенко выгодно обострение кризиса на границе с Польшей — SVT

13:32 12.11.2021 Варшава распространяет заведомо ложные сообщения о ситуации с беженцами на границе с Белоруссией. Об этом 12 ноября заявили в государственном пограничном комитете Белоруссии. Об этом: В Минске обвинили Польшу в информационных вбросах о ситуации на границе

14:10 12.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

14:17 12.11.2021 Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Василием Власовым проведут у посольства Польши в Москве акцию в поддержку Белоруссии из-за положения дел на границе государств, сообщила пресс-служба партии.

14:30 12.11.2021 Белоруссия готова пойти на жёсткие ответные меры, если прошедшие закрытые консультации членов Совбеза ООН по ситуации на польско-белорусской границе будут использованы ЕС в качестве аргумента для введения очередных санкций. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Об этом: Минск пригрозил жёстким ответом в случае очередных санкций ЕС

14:46 12.11.2021 Белорусский Красный Крест отправил на границу с Польшей шесть машин с гуманитарной помощью для находящихся там беженцев, сообщили в пресс-службе организации. Читайте подробнее: Белорусский Красный Крест отправил на границу грузовики с гумпомощью

15:23 12.11.2021 В Германии считают, что Россия сможет повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. В настоящее время германское правительства ведёт с Москвой переговоры касательно притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию. Об этом 12 ноября на брифинге заявила представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе. Читайте подробнее: Берлин обсуждает с Москвой ситуацию на границе Польши и Белоруссии

15:25 12.11.2021 Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции 12 ноября заявил, что ситуация на границе с Белоруссией «напряженная, но стабильная». Об этом сообщает Polskie Radio. «Мы фиксируем много провокаций, множество попыток незаконно пересечь границу. Но польские пограничники и военные предотвращают эти попытки. Они не реагируют на провокации и следят за безопасностью на границе. В целом ситуация там пока напряженная, но стабильная», — отметил Блащак. Читайте также: В Польше назвали ситуацию на границе с Белоруссией «напряженной»

15:31 12.11.2021 Еврокомиссия и МИД Польши смогли убедить турецких коллег ограничить путешествия граждан ряда стран в направлении Белоруссии. Теперь гражданам Ирака, Сирии и Йемена запрещено приобретать билеты и производить посадку в аэропортах Турции — о соответствующем решении 12 ноября проинформировало турецкое управление гражданской авиации. Подробности в материале: Турция помогла ЕС ограничить поток нелегалов в Белоруссию

15:36 12.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

15:37 12.11.2021 Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на заседании ведомства по поводу бюджета на 2022 г. предложила выделить 25 миллионов евро на охрану границы ЕС с Белоруссией. Об этом 12 ноября сообщает Polskie Radio. Данные средства Урсула фон дер Ляйен предложила вложить в укрепление инфраструктуры границ Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией. Подробности в материале: В ЕС предложили выделить 25 млн евро на охрану границы с Белоруссией

15:40 12.11.2021 Кризис с мигрантами на восточной границе ЕС является результатом бессвязной и бесчеловечной миграционной политики ЕС, которая создает благодатную почву для эксплуатации со стороны автократов, пишет Эндрю Коннелли в статье, вышедшей 11 ноября в Foreign Policy. Читайте также: В кризисе с мигрантами виноват не Минск, а сам ЕС — Foreign Policy

15:53 12.11.2021 Экстренное заседание Совета Безопасности ООН было посвящено обострению миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Делегации США, ЕС и Британии приняли совместное заявление с призывом применить санкции к «режиму Лукашенко» и осуждением использования нелегальных мигрантов как политического инструмента. Читайте также: На Совбезе ООН призвали применить санкции против Белоруссии

16:17 12.11.2021 На белорусско-польской границе со стороны Белоруссии начали возводить большой лагерь для мигрантов. Об этом 12 ноября сообщается на странице министерства внутренних дел Польши в соцсети Twitter. «Мы фиксируем, что белорусские силовики подвозят к белорусской стороне границы с Польшей строительные материалы. Там начинают строить большой лагерь для мигрантов. И он, судя по всему, будет гораздо большим по размерам, чем нынешний палаточный городок», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: В Белоруссии начали возводить большой лагерь для мигрантов — МВД Польши

16:22 12.11.2021 Урегулирование миграционного кризиса на границах Евросоюза с Белоруссией происходит успешно. Об этом 12 ноября заявил зампред Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Об этом: Еврокомиссия назвала сроки применения новых санкций к «режиму Лукашенко»

16:49 12.11.2021 Подготовленный Евросоюзом пятый пакет санкций в отношении «режима Лукашенко» будет принят 15 ноября и распространится на всех, кто хоть как-то помогал руководству Белоруссии в использовании нелегальных мигрантов как политического инструмента. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Читайте также: Санкции ЕС коснутся всех, кто помогал Лукашенко использовать мигрантов

17:00 12.11.2021 Политика Евросоюза характеризуется двойными стандартами. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, на данный момент Россия и Запад ведут гибридную войну. И обстановка очень накалена, отметил эксперт, сравнив риски с ситуацией перед началом Первой мировой войны. Читайте также: Политолог из Германии обвинил Евросоюз в двойных стандартах

17:21 12.11.2021 Евросоюз не желает запускать к себе беженцев из Белоруссии, поскольку опасается, что в этом случае миграционный поток по этому направлению начнет расти. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, общество в Германии сейчас напугано такой перспективой. Поэтому вокруг темы с мигрантами на границе Белоруссии и Евросоюза царит ажиотаж. Подробности в материале: Завтра их будет миллион: политолог объяснил почему ЕС не запускает беженцев

17:21 12.11.2021 Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении российской компании «Аэрофлот», занимающейся авиаперевозками. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». С подобной инициативой выступили отдельные представители европейского истеблишмента. Свое желание они объяснили тем, что компания якобы осуществляет рейсы из стран Ближнего Востока, благодаря которым беженцы перемещаются в Белоруссию и оттуда пытаются прорваться на территорию стран Евросоюза. Об этом: Рар предостерег от введения санкций в отношении «Аэрофлота»

17:23 12.11.2021 Президент России Владимир Путин получает обвинения в организации миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши просто в силу того, что является для этого удобной кандидатурой. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, для Евросоюза главное — найти виновного в кризисе за своими пределами. Но обвинения в существующих проблемах такой мощной организации президента Белоруссии Александра Лукашенко будут выглядеть не слишком убедительно. Поэтому Брюсселю нужен на эту роль политик с куда большим влиянием. Об этом: В Германии объяснили, почему обвиняют в миграционном кризисе Путина

18:00 12.11.2021 Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

18:03 12.11.2021 В пятницу, 12 ноября, в ходе переговоров представителей Еврокомиссии, Европарламента и стран — членов ЕС по бюджету на следующий, 2022 год Еврокомиссия предложила выделить Польше 25 млн евро на охрану границы с Белоруссией. Читайте также: Еврокомиссия финансово поддержит укрепление польско-белорусской границы

18:18 12.11.2021 Как бы Украина ни противилась на уровне отдельных политиков, но она неизбежно должна будет принять к себе тех беженцев, которые сейчас штурмуют границу Белоруссии и Польши в надежде попасть на территорию Евросоюза. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Политолог подчеркнул, что членство в Европейском союзе, к которому там стремится Киев, нужно заслужить. Для этого Украине необходимо продемонстрировать готовность подставить плечо западным партнерам. Это касается и приема к себе беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Подробности в материале: Рар: Украина получит 3 млрд евро, когда примет беженцев вместо Германии

18:20 12.11.2021 На границу Польши и Белоруссии направляется группа британских военных для помощи в инженерном усилении границы на фоне миграционного кризиса, сообщает 12 ноября военное ведомство Британии. «Небольшая группа британских военнослужащих по договоренности с правительством Польши направлена для изучения вопроса, какую инженерную поддержку мы можем оказать в ситуации на границе с Белоруссией», — указано в опубликованном 12 ноября заявлении британского минобороны. Читайте также: Британия отправляет своих военных на границу Польши и Белоруссии

18:42 12.11.2021 Видео российско-белорусской операции, которая проводится в рамках проверки боеготовности на границе России и Белоруссии, опубликовало 12 ноября военное ведомство республики. Читайте также: Опубликовано видео высадки десантников РФ на полигоне «Гожский» в Белоруссии

18:50 12.11.2021 Информация, согласно которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после встречи с президентом США Джозефом Байденом о том, что Евросоюз вскоре расширит санкции против Белоруссии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 12 ноября в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Видимо, крыть нечем» — сети о подготовке санкций ЕС против Белоруссии

19:56 12.11.2021 Освобождение населённого пункта, сопровождение гуманитарных колонн, развёртывание лагерей беженцев, доставку гуманитарного груза и эвакуацию условного тяжело больного беженца отработали военнослужащие Белоруссии в ходе совместных учений c Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2021». Читайте также: Белорусские военные отработали развертывание лагерей беженцев в России

19:57 12.11.2021 Белорусские пограничники. gpk.gov.by

19:58 12.11.2021 Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России отработали задачи практического десантирования на незнакомой площадке в Белоруссии, сообщает 12 ноября Минобороны РФ. Читайте также: В Белоруссии высадился десант подразделений ВДВ России

20:00 12.11.2021 Глава МВД Украины Денис Монастырский после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области заявил о том, что власти страны должны в кратчайшие сроки реализовать проект по созданию «интеллектуальной границы» с Россией и Белоруссией, общая стоимость которого оценивается в 17 млрд гривен. Эти слова вызвали реакцию среди интернет-пользователей. Читайте также: Сеть: «Из сетки Рабица?» — на Украине появится «интеллектуальная» граница

20:26 12.11.2021 Белоруссии следует понимать, что вина за любое происшествие с беженцами на границе их страны и Евросоюза будет возложена на Минск. Об этом 12 ноября заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Когда говорят о гуманитарной катастрофе, которая может произойти, если она произойдет, то это случится на территории Белоруссии. Отвечать за это будет белорусская сторона», — спрогнозировал режиссер. Читайте подробнее: Белоруссию предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы с беженцами

21:03 12.11.2021 Самолёты прекращают полёты из Ирака в Белоруссию и обратно, сообщает 12 ноября иракское национальное информагентство. Подробности в материале: Полёты из Ирака в Белоруссию решено прекратить

21:20 12.11.2021 Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши помимо негативных имеет и позитивные стороны для Евросоюза. Об этом 12 ноября заявил политик из Германии Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По мнению политика и бывшего депутата Бундестага ФРГ, этот кризис позволил Евросоюзу наконец-то начать оберегать свои границы от нелегальных мигрантов. И спасибо за это нужно сказать Минску. Подробности в материале: «Лукашенко — красавец»: В Германии благодарят Минск за миграционный кризис

21:29 12.11.2021 Миграционная политика Берлина чревата серьезными проблемами для всех стран европейского континента. Об этом 12 ноября заявил политик из Германии Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, позиция канцлера Германии Ангелы Меркель, активно принимавшей беженцев, была серьезной ошибкой. Об этом: Гердт: Если Германия падет на колени, то утянет за собой и Россию

21:34 12.11.2021 В Германии знают, что за кризисом на польской границе стоит белорусский лидер, а не кто-то еще. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов. «В Германии прекрасно осведомлены о том, что Лукашенко — не марионетка Кремля, он самостоятельный и никем не управляемый. Иллюзий у немцев нет», — заявил эксперт. Читайте также: Эксперт: У Лукашенко получилось вызвать панику в Евросоюзе