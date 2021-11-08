Тирана, 8 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2569 человек выявили 568 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 398 пациентов. Об этом сообщило вечером 7 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Pasztilla aka Attila Terbócs] Тирана, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 189 125 случаев заражения коронавирусом, 178 111 человек излечились, скончались 2955 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8059, из них около половины — 4181 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 184 пациента. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.