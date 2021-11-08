Варшава, 8 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Представители Социологического центра Estymator провели в Польше исследование общественного мнения на предмет симпатий к политическим партиям. Результаты опроса были обнародованы на портале DoRzeczy.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, правящая в Польше партия «Право и справедливость» пользуются поддержкой 37,6% респондентов. За оппозиционную «Гражданскую платформу» готовы проголосовать 24,6% опрошенных. Партия «Польша 2050» бывшего телеведущего частного канала TVN Шимона Холовни может рассчитывать на 12,8% общественной поддержки.

Пятипроцентный барьер, позволяющий получить места в парламенте, также получили «Левые» (9%) и националисты из «Конфедерации» (8,2%).

В исследовании приняли участие 1 100 взрослых граждан Польши. Их опрос был проведен 3−4 ноября текущего года.