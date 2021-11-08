Москва, , 14:43 — REGNUM Регионам России поручено проанализировать дефицит медиков и оценить эффективность программ по их привлечению. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, в рамках которого соответствующее поручение дала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте РФ, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте РФ, с оценкой эффективности их реализации, проведенной с привлечением профильных кафедр образовательных организаций, подведомственных Минздраву России, курирующих регион в рамках программы «ВУЗ-регион», — говорится в сообщении.

Ранее в России ввели дополнительные выплаты медикам, занятым борьбой с COVID-19.