Москва, 8 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Полиция Москвы отпустила шестерых подростков, задержанных после сигнала соседей. Об этом 8 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного главка МВД.

pexels.com Борьба

Полиция 6 ноября прибыла по вызову от местных жителей, которые рассказали, что на детской площадке на Измайловском бульваре происходит массовая драка. Сотрудники правоохранительных органов доставили в территориальный отдел шестерых подростков. В ходе опроса выяснилось, что они занимаются в секции по вольной борьбе, а во дворе просто тренировались.

После выяснения обстоятельств молодых людей отпустили домой.