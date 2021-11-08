Минск, 8 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Различия условий функционирования предприятий России и Белоруссии обсуждены 8 ноября в Минске. Александр Лукашенко принял с докладом председателя госконцерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова и курирующего ТЭК зампреда правительства Юрия Назарова, озадачив их проблемами западных санкций, под которыми находится белорусский нефтехимический комплекс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Накануне, 4 ноября Лукашенко подписал декрет о гармонизации условий хозяйствования белорусских предприятий с Российскими в рамках реализации договора о создании Союзного государства. Договор подписан в 1999 году, его основополагающие положения до сих пор не выполнены.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

В ходе нынешнего совещания Лукашенко напомнил Рыбакову и Назарову о разных условиях хозяйствования в двух частях Союзного государства, сказав: «Разница все-таки у нас здесь есть еще. И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. И какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве?».

Читайте экспертные комментарии сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о своём видении унификации условий хозяйствования предприятий России и Белоруссии исходя из идеи равных цен на энергоресурсы и неограниченной реализации белорусских товаров на российском рынке. Он также поставил под сомнение суверенитет России требованиями выплаты «компенсации» из российского бюджета за изменение Россией российского налогового законодательства, в частности — в нефтяной сфере («большой налоговые манёвр»).

Ранее на эту тему: Россия заплатит Белоруссии за свой «налоговый манёвр»