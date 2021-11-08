Бишкек, , 14:41 — REGNUM В Киргизии официальная средняя розничная стоимость угля в ноябре достигла 5 720 сомов (4 838 рублей) за тонну, что на 10,4% больше, чем месяц назад. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Уголь Bluesnap

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Наиболее высокие цены на уголь зафиксированы в городах Ноокат — 9 874 сома (8 351 рублей) за тонну), Баткен — 9 719 сомов (8 220 рублей) и Исфана — 8 746 сома (7 397 рублей).

В то же время минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек — 3 000 сомов (2 537 рублей) за тонну, городе Балыкчи — 4 000 сомов (3 383 рубля), а также городах Нарын и Кара-Балта — 4 500 сомов (3 806 рублей).

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