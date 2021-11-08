Тбилиси, 8 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Грузии пенсионеры, которые согласятся пройти курс вакцинации от COVID-19, получат единовременную выплату в размере 200 лари (около $65). Об этом 8 ноября сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в ходе совещания межведомственного комитета по борьбе с эпидемией коронавируса.

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«Деньги будут зачислены сразу же после первой дозы вакцины», — сказал глава грузинского правительства.

Акция будет действовать до 1 января 2022 года. Деньги пенсионерам будут приходить вместе с пенсионными выплатами.

Стоит отметить, что в Грузии в сентябре резко упали темпы вакцинации от COVID-19. С 15 марта в стране привились около 33% взрослого населения. В минздраве планируют, что к концу года вакцинируются 60% взрослых.