Киев, 8 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Газпром нарастил транзит газа в Евросоюз через Украину до 88 млн кубометров, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается «Газпромом» (109 млн кб. м)», — написал Макогон в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Оператор ГТС Украины» в октябре 2021 года сократила объём транзита газа в Евросоюз на 19%.

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