Бишкек, , 14:39 — REGNUM В Киргизии отмечают Дни истории и памяти предков, которые четыре года назад киргизские власти ввели в качестве замены Дню Великой Октябрьской социалистической революции.

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По их задумке, в эти дни, которые в республике объявлены официальными выходными, население должно переосмысливать Среднеазиатское восстание 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, а также последствий политических репрессий XX века.

Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к киргизстанцам по случаю Дней истории и памяти предков, отметив, что «со времён седой старины киргизский народ неуклонно устремлялся к свободе и независимости, лелея в душе мечту построить собственное независимое государство».

По его словам, в формировании государственности сыграли ключевую роль «национально-освободительная борьба 1916 года и Великая Октябрьская социалистическая революция 7 ноября 1917 года».

«Нам есть кем и чем гордиться в нашем прошлом и настоящем. И мы с таким же чувством гордости должны взять на себя ответственность перед нашими предками и историей за дальнейшее укрепление государственности и достойную духовность!», — подчеркнул глава государства.

Напомним, в 1916 году произошло восстание входивших в состав Российской империи народов Средней Азии, не пожелавших выполнять указ царя Николая II о привлечении населения Туркестанского края к тыловым работам во время Первой мировой войны.

Повстанцы нападали на русские селения, убивали их жителей и представителей государственной власти. Для подавления восстания были направлены около 30 тысяч солдат и офицеров с пулеметами и артиллерией.

Согласно различным данным, в результате событий 1916 года погибло несколько тысяч русских переселенцев и от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч местных жителей.

Отметим, в последние годы некоторые киргизстанские политики, а также прозападные и пантюркистски настроенные активисты стали все чаще используют тему восстания 1916 года для ведения антироссийской пропаганды, называя его «геноцидом киргизского народа» и требуя от России денежную компенсацию.

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