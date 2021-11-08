Вологда, 8 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Вологодской области режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19, продлен до конца ноября. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«За сутки коронавирус выявили у 390 человек. Всего госпитализированы 1786 человек. Моногоспитали заполнены на 87%. Готовы к открытию два профильных госпиталя в Соколе и Шексне», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 39 400 человек.