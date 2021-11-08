8 ноября 2021 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 17:32 — REGNUM Папа Римский Франциск предполагает, что экологических мигрантов станет больше, чем военных беженцев, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик обратился с посланием к участникам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Он напомнил, что Святой престол принял стратегию «нулевых выбросов», которая действует на двух уровнях: во-первых, государство обязалось достичь этой цели к 2050 году; во-вторых, Ватикан продвигает воспитание в области целостной экологии, особенно среди молодежи, что способствует новому образу жизни и «продвигает культурную модель развития и устойчивости, в центре которой стоит братство и союз между людьми и природной средой». Эти обязательства, отмечает Франциск, породили тысячи начинаний по всему миру. К сожалению, констатирует папа, мы весьма далеки от достижения желаемых целей в борьбе с изменением климата. Но больше нет времени ждать: слишком много людей страдает от этого климатического кризиса, который также стал кризисом прав детей: «В ближайшем будущем число экологических мигрантов превысит число беженцев от конфликтов». Поэтому действовать нужно уже теперь, ведь у новых поколений не будет иной планеты, кроме той, которую мы им оставим в результате нашего сегодняшнего выбора: именно этот момент принятия решения даст им основания для уверенности в завтрашнем дне, подчеркнул в конце послания понтифик, заверив участников климатического саммита в молитвенной памяти.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Франциск принял в Ватикане лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, а затем состоялись переговоры Аббаса с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Зал печати Святого престола сообщил, что «в ходе сердечной беседы в государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святым престолом и государством Палестиной и затронуты вопросы двусторонних отношений обоюдного интереса. Кроме того, была отмечена необходимость продвигать общечеловеческое братство и мирное сосуществование разных вероисповеданий. Что касается миротворческого процесса между израильтянами и палестинцами, стороны остановились на абсолютной необходимости возобновить прямой диалог, чтобы прийти к решению о двух государствах, также с помощью усиленного обязательства международного сообщества. Наконец, было вновь подчеркнуто, что Иерусалим должен быть признан всеми как место встречи, а не конфликта, и его статус должен сохранить идентичность и универсальную ценность Святого града для всех трех авраамических религий, в том числе посредством закрепления специального статуса, гарантированного международным правом. В заключение стороны обсудили необходимость трудиться во имя мира, избегая использования оружия, противостоя всякой форме экстремизма и фундаментализма».

Католическая церковь в Индии «взволнована» и «счастлива» тем, что премьер-министр Нарендра Моди пригласил папу Франциска посетить страну с визитом, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Об этом изданию заявил генеральный секретарь Конференции католического епископата Индии (CBCI) архиепископ Феликс Мачадо. Однако раздаются и критические голоса. Некоторые церковные аналитики напоминают, что в Индии с 2014 года, когда Бхаратия джаната парти (BJP) во главе с Моди завоевала власть, в стране увеличилось число нападений на христиан и другие религиозные меньшинства со стороны индуистских националистических экстремистов. Причем особенно в штатах, управляемых BJP. Как отмечает видный католический активист Джон Даял, в ходе пребывания в Индии понтифику «придется заверить индийскую христианскую общину, что он заботится об их благополучии». По мнению отца-иезуита Седрика Пракаша, проживающего в родном штате Моди Гуджарат, «визит, если он когда-нибудь состоится, помимо того, что даст несколько политических очков BJP на предстоящих выборах, безусловно, не окажет никакого положительного влияния на реалии на местах. Моди и ему подобные из Сангх Паривар [индуистские националисты] захватили власть, главным образом, очерняя, демонизируя и нападая на меньшинства, христиан и мусульман. Они, безусловно, не захотят отказываться от своей основной линии». Пусть «визит папы Римского изменит взгляды тех, кто подпитает и проповедует ненависть к религиозным меньшинствам», отметил в свою очередь генеральный секретарь оппозиционного Индийского национального конгресса К. С. Венугопал, имея в виду индуистских националистов.

Нарендра Моди Prime Minister's Office

Ватикан и Сеул прилагают усилия для создания условий для визита папы в Северную Корею, информирует Crux (Денвер, США). Об этом заявил префект Конгрегации по делам духовенства архиепископ Лазарус Ю Хын Сик. По его словам, Святой престол и правительство Южной Кореи делают это «по различным каналам». Понтифик готов посетить КНДР, если получит официальное приглашение из Пхеньяна. Католическая церковь уже работает в Северной Корее через такие организации, как, например, община Святого Эгидия. Пресс-секретарь президента Южной Кореи Пак Кен Ми заявила корейской телекомпании KBS radio, что «предпринимаются многие усилия», чтобы сделать возможным визит папы в Северную Корею, «но трудно предсказать сроки». По ее мнению, поездка, скорее всего, не состоится зимой, которая длится примерно с конца ноября до конца февраля, потому что «папа из Аргентины, теплой страны, поэтому я понимаю, что ему трудно путешествовать зимой».

Понтифик должен быть осторожен с северокорейской «отравленной чашей», пишет UCA News (Гонконг, Китай). По мнению издания, Ватикан перед визитом в КНДР должен поставить пять условий Пхеньяну. Во-первых, Северная Корея должна расформировать лагеря для военнопленных, освободить всех заключенных и допустить в страну международных независимых наблюдателей для проверки условий содержания. Во-вторых, пойти на открытие церквей и предоставить христианам и представителям других конфессий возможность свободно посещать культовые места и исповедовать свою веру. В-третьих, папа должен иметь возможность встретиться с выжившими в лагерях для военнопленных. В-четвертых, Пхеньян должен гарантировать, что не будет никаких репрессий или последствий в отношении тех, с кем встретится понтифик. В-пятых, сам папа должен дать обещание, что выступит в поддержку прав человека, справедливости, свободы вероисповедания, человеческого достоинства и мира в Пхеньяне, а власти Северной Корее обязаны гарантировать, что понтифик сможет это сделать.

Глава Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископ Хосе Гомес прокомментировал рост «пробуждения» и общественных движений в стране, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Он выступил с критикой этих «новых социальных идеологий», таких как «социальная справедливость», «пробуждение», «политика идентичности», «интерсекциональность» или «идеология преемника», назвав их «псевдорелигиями» и попыткой заменить «традиционные христианские верования». Гомес сравнил сегодняшние социальные движения с марксизмом и отметил, что они напоминают другие ереси, встречающиеся в истории Церкви. Эти новые движения и идеологии, подчеркнул архиепископ, зарождались и росли в течение многих лет «в наших университетах и учреждениях культуры». А пандемия коронавируса и убийство Джорджа Флойда стимулировали их взрывное развитие.

Хосе Орасио Гомес Prayitno

Американские военные могут уйти, но Католические службы помощи (CRS) продолжают помогать отчаявшимся афганцам, находящимся под властью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает America (Нью-Йорк, США). По словам регионального директора CRS по Ближнему Востоку, Европе и Центральной Азии Кевина Хартигана, им удалось договорится с талибами о возобновлении программ на 10 объектах в стране. Сейчас CRS заняты проведением чрезвычайной кампании по обеспечению продовольствием семей и посевов на полях, поскольку Афганистан стоит на грани голодной катастрофы. Последствия засухи усугубились экономическим и политическим хаосом после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), финансовым кризисом, который заблокировал банковскую систему страны, и продолжающейся пандемией коронавируса. Краткосрочные меры CRS будут сосредоточены на предотвращении голода и снабжении фермеров семенами и посевным материалом, чтобы они могли получить озимые урожаи и создали условия для получения урожаев в июне. Иначе афганцы начнут уходить из страны. Как пояснил Хартиган, во время посещения Афганистана он увидел многие «полупустые» деревни, откуда фермеры уходят в Иран, где надеются найти работу в качестве поденщиков. Однако иранцы возвращают их обратно. Также CRS удалось договориться с официальными лицами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о возможности местным женщинам-преподавателям и другим сотрудникам вернуться к работе. CRS обучает более 35 000 детей.

Польские католики и гуманитарные организации выступили за диалог и поиск системных решений по миграционным вопросам, вставшим в Польше после попыток мигрантов пересечь белорусско-польскую границу, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Эта деятельность не может и не должна заменить действия польского правительства и институтов Европейского союза, но она способна дополнить их. Необходимо разработать социальные программы, которые помогут рассматривать мигрантов и беженцев как своих соседей. Чрезвычайно важными и ценными названы усилия органов местного самоуправления, неправительственных организаций, включая приходские общины и Caritas Polska, по улучшению условий проживания людей на польско-белорусской границе. Также сегодня нужно начать переговоры представителей Церкви, призывающих разрешить доступ гуманитарных организаций в зону чрезвычайного положения на границе Польши с Белоруссией для оказания дополнительных медицинских услуг и помощи, с польским правительством.

Правительство Польши отклонило предложение главы Конференции католического епископата Польши архиепископа Станислава Гондецкого, пожелавшего выступить посредником между властями и организацией «Врачи без границ», которая выразила желание помочь беженцам на польско-белорусской границе, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский «не видит возможности сотрудничать с медиками, работающими в неправительственных организациях», отметил Гондлецкий, но «я еще раз заявляю, что Церковь и я готовы поддержать все механизмы помощи беженцам». Как заявил Каминьский, районы, где находятся беженцы, останутся закрытыми для всех, кто там не проживает, и даже для тех, кто «обладает медицинской подготовкой, и выразил искреннюю готовность предложить помощь».

Архиепископ Станислав Гондецкий Silar

Немецкие социал-демократы предлагают усилить «светский компонент» в стране, рассказывает Katholisch.de (Бонн, Германия). Группа «Светские социал-демократы» социал-демократов призвала возможных будущих партнеров по правящей коалиции из СДПГ, «зеленых» и СвДП уделять больше внимания светским вопросам, чем это делало прежнее правительство. Представители группы призывают к либеральному регулированию эвтаназии, отмене запрета на рекламу абортов, замене государственных платежей Церквям, отмене исключений для Церквей. Некоторые из требований имеют реальные шансы быть реализованными в возможной коалиции. Например, все три потенциальных партнера уже выступили за отмену запрета на рекламу абортов в своих избирательных программах.

Накануне Дня народного единства в Русской православной церкви призвали не превращать вакцинацию в фактор национального разделения, информирует «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). «Мы не должны превратить проблему вакцинации, равно как и другие острые проблемы, которые могут возникать в нашем развитии, в фактор национального разделения», — заявил 2 ноября на пресс-конференции в Москве заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что те, кто выступает за вакцину от коронавируса, и те, кто выступает против нее, сейчас обмениваются взаимными обвинениями, винят друг друга в тех или иных проблемах, которые связаны с распространением коронавируса, высказывают сомнения в нормальности, интеллектуальном уровне друг друга. Представитель РПЦ считает, что, несмотря на остроту проблемы, связанной с вакцинацией, «мы не должны позволить превратить ее в некий водораздел, который восстанавливает одну часть общества против другой». По мнению Кипшидзе, здесь применимы только методы убеждения, примера и внимательного, спокойного и доброго отношения к тем, кто придерживается другой точки зрения. Представитель синодального отдела также призвал к аккуратности и деликатности в вопросе предоставления преимуществ вакцинированным людям перед невакцинированными. «На мой взгляд, эффект от принуждения в этой сфере крайне ограничен, потому что он может вызвать еще большую поляризацию мнений и еще больше восстановить одних людей против других», — сказал Кипшидзе. В Церкви, по его словам, не хотят, чтобы такое разделение проходило среди верующих людей.

Проверка QR-кодов на входе. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».