Станислав Стремидловский, 8 ноября 2021, 17:32 — REGNUM Папа Римский Франциск предполагает, что экологических мигрантов станет больше, чем военных беженцев, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик обратился с посланием к участникам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Он напомнил, что Святой престол принял стратегию «нулевых выбросов», которая действует на двух уровнях: во-первых, государство обязалось достичь этой цели к 2050 году; во-вторых, Ватикан продвигает воспитание в области целостной экологии, особенно среди молодежи, что способствует новому образу жизни и «продвигает культурную модель развития и устойчивости, в центре которой стоит братство и союз между людьми и природной средой». Эти обязательства, отмечает Франциск, породили тысячи начинаний по всему миру. К сожалению, констатирует папа, мы весьма далеки от достижения желаемых целей в борьбе с изменением климата. Но больше нет времени ждать: слишком много людей страдает от этого климатического кризиса, который также стал кризисом прав детей: «В ближайшем будущем число экологических мигрантов превысит число беженцев от конфликтов». Поэтому действовать нужно уже теперь, ведь у новых поколений не будет иной планеты, кроме той, которую мы им оставим в результате нашего сегодняшнего выбора: именно этот момент принятия решения даст им основания для уверенности в завтрашнем дне, подчеркнул в конце послания понтифик, заверив участников климатического саммита в молитвенной памяти.
Папа Франциск принял в Ватикане лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, а затем состоялись переговоры Аббаса с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Зал печати Святого престола сообщил, что «в ходе сердечной беседы в государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святым престолом и государством Палестиной и затронуты вопросы двусторонних отношений обоюдного интереса. Кроме того, была отмечена необходимость продвигать общечеловеческое братство и мирное сосуществование разных вероисповеданий. Что касается миротворческого процесса между израильтянами и палестинцами, стороны остановились на абсолютной необходимости возобновить прямой диалог, чтобы прийти к решению о двух государствах, также с помощью усиленного обязательства международного сообщества. Наконец, было вновь подчеркнуто, что Иерусалим должен быть признан всеми как место встречи, а не конфликта, и его статус должен сохранить идентичность и универсальную ценность Святого града для всех трех авраамических религий, в том числе посредством закрепления специального статуса, гарантированного международным правом. В заключение стороны обсудили необходимость трудиться во имя мира, избегая использования оружия, противостоя всякой форме экстремизма и фундаментализма».
Католическая церковь в Индии «взволнована» и «счастлива» тем, что премьер-министр Нарендра Моди пригласил папу Франциска посетить страну с визитом, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Об этом изданию заявил генеральный секретарь Конференции католического епископата Индии (CBCI) архиепископ Феликс Мачадо. Однако раздаются и критические голоса. Некоторые церковные аналитики напоминают, что в Индии с 2014 года, когда Бхаратия джаната парти (BJP) во главе с Моди завоевала власть, в стране увеличилось число нападений на христиан и другие религиозные меньшинства со стороны индуистских националистических экстремистов. Причем особенно в штатах, управляемых BJP. Как отмечает видный католический активист Джон Даял, в ходе пребывания в Индии понтифику «придется заверить индийскую христианскую общину, что он заботится об их благополучии». По мнению отца-иезуита Седрика Пракаша, проживающего в родном штате Моди Гуджарат, «визит, если он когда-нибудь состоится, помимо того, что даст несколько политических очков BJP на предстоящих выборах, безусловно, не окажет никакого положительного влияния на реалии на местах. Моди и ему подобные из Сангх Паривар [индуистские националисты] захватили власть, главным образом, очерняя, демонизируя и нападая на меньшинства, христиан и мусульман. Они, безусловно, не захотят отказываться от своей основной линии». Пусть «визит папы Римского изменит взгляды тех, кто подпитает и проповедует ненависть к религиозным меньшинствам», отметил в свою очередь генеральный секретарь оппозиционного Индийского национального конгресса К. С. Венугопал, имея в виду индуистских националистов.
Ватикан и Сеул прилагают усилия для создания условий для визита папы в Северную Корею, информирует Crux (Денвер, США). Об этом заявил префект Конгрегации по делам духовенства архиепископ Лазарус Ю Хын Сик. По его словам, Святой престол и правительство Южной Кореи делают это «по различным каналам». Понтифик готов посетить КНДР, если получит официальное приглашение из Пхеньяна. Католическая церковь уже работает в Северной Корее через такие организации, как, например, община Святого Эгидия. Пресс-секретарь президента Южной Кореи Пак Кен Ми заявила корейской телекомпании KBS radio, что «предпринимаются многие усилия», чтобы сделать возможным визит папы в Северную Корею, «но трудно предсказать сроки». По ее мнению, поездка, скорее всего, не состоится зимой, которая длится примерно с конца ноября до конца февраля, потому что «папа из Аргентины, теплой страны, поэтому я понимаю, что ему трудно путешествовать зимой».
Понтифик должен быть осторожен с северокорейской «отравленной чашей», пишет UCA News (Гонконг, Китай). По мнению издания, Ватикан перед визитом в КНДР должен поставить пять условий Пхеньяну. Во-первых, Северная Корея должна расформировать лагеря для военнопленных, освободить всех заключенных и допустить в страну международных независимых наблюдателей для проверки условий содержания. Во-вторых, пойти на открытие церквей и предоставить христианам и представителям других конфессий возможность свободно посещать культовые места и исповедовать свою веру. В-третьих, папа должен иметь возможность встретиться с выжившими в лагерях для военнопленных. В-четвертых, Пхеньян должен гарантировать, что не будет никаких репрессий или последствий в отношении тех, с кем встретится понтифик. В-пятых, сам папа должен дать обещание, что выступит в поддержку прав человека, справедливости, свободы вероисповедания, человеческого достоинства и мира в Пхеньяне, а власти Северной Корее обязаны гарантировать, что понтифик сможет это сделать.
Глава Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископ Хосе Гомес прокомментировал рост «пробуждения» и общественных движений в стране, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Он выступил с критикой этих «новых социальных идеологий», таких как «социальная справедливость», «пробуждение», «политика идентичности», «интерсекциональность» или «идеология преемника», назвав их «псевдорелигиями» и попыткой заменить «традиционные христианские верования». Гомес сравнил сегодняшние социальные движения с марксизмом и отметил, что они напоминают другие ереси, встречающиеся в истории Церкви. Эти новые движения и идеологии, подчеркнул архиепископ, зарождались и росли в течение многих лет «в наших университетах и учреждениях культуры». А пандемия коронавируса и убийство Джорджа Флойда стимулировали их взрывное развитие.
Американские военные могут уйти, но Католические службы помощи (CRS) продолжают помогать отчаявшимся афганцам, находящимся под властью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает America (Нью-Йорк, США). По словам регионального директора CRS по Ближнему Востоку, Европе и Центральной Азии Кевина Хартигана, им удалось договорится с талибами о возобновлении программ на 10 объектах в стране. Сейчас CRS заняты проведением чрезвычайной кампании по обеспечению продовольствием семей и посевов на полях, поскольку Афганистан стоит на грани голодной катастрофы. Последствия засухи усугубились экономическим и политическим хаосом после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), финансовым кризисом, который заблокировал банковскую систему страны, и продолжающейся пандемией коронавируса. Краткосрочные меры CRS будут сосредоточены на предотвращении голода и снабжении фермеров семенами и посевным материалом, чтобы они могли получить озимые урожаи и создали условия для получения урожаев в июне. Иначе афганцы начнут уходить из страны. Как пояснил Хартиган, во время посещения Афганистана он увидел многие «полупустые» деревни, откуда фермеры уходят в Иран, где надеются найти работу в качестве поденщиков. Однако иранцы возвращают их обратно. Также CRS удалось договориться с официальными лицами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о возможности местным женщинам-преподавателям и другим сотрудникам вернуться к работе. CRS обучает более 35 000 детей.
Польские католики и гуманитарные организации выступили за диалог и поиск системных решений по миграционным вопросам, вставшим в Польше после попыток мигрантов пересечь белорусско-польскую границу, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Эта деятельность не может и не должна заменить действия польского правительства и институтов Европейского союза, но она способна дополнить их. Необходимо разработать социальные программы, которые помогут рассматривать мигрантов и беженцев как своих соседей. Чрезвычайно важными и ценными названы усилия органов местного самоуправления, неправительственных организаций, включая приходские общины и Caritas Polska, по улучшению условий проживания людей на польско-белорусской границе. Также сегодня нужно начать переговоры представителей Церкви, призывающих разрешить доступ гуманитарных организаций в зону чрезвычайного положения на границе Польши с Белоруссией для оказания дополнительных медицинских услуг и помощи, с польским правительством.
Правительство Польши отклонило предложение главы Конференции католического епископата Польши архиепископа Станислава Гондецкого, пожелавшего выступить посредником между властями и организацией «Врачи без границ», которая выразила желание помочь беженцам на польско-белорусской границе, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский «не видит возможности сотрудничать с медиками, работающими в неправительственных организациях», отметил Гондлецкий, но «я еще раз заявляю, что Церковь и я готовы поддержать все механизмы помощи беженцам». Как заявил Каминьский, районы, где находятся беженцы, останутся закрытыми для всех, кто там не проживает, и даже для тех, кто «обладает медицинской подготовкой, и выразил искреннюю готовность предложить помощь».
Немецкие социал-демократы предлагают усилить «светский компонент» в стране, рассказывает Katholisch.de (Бонн, Германия). Группа «Светские социал-демократы» социал-демократов призвала возможных будущих партнеров по правящей коалиции из СДПГ, «зеленых» и СвДП уделять больше внимания светским вопросам, чем это делало прежнее правительство. Представители группы призывают к либеральному регулированию эвтаназии, отмене запрета на рекламу абортов, замене государственных платежей Церквям, отмене исключений для Церквей. Некоторые из требований имеют реальные шансы быть реализованными в возможной коалиции. Например, все три потенциальных партнера уже выступили за отмену запрета на рекламу абортов в своих избирательных программах.
Накануне Дня народного единства в Русской православной церкви призвали не превращать вакцинацию в фактор национального разделения, информирует «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). «Мы не должны превратить проблему вакцинации, равно как и другие острые проблемы, которые могут возникать в нашем развитии, в фактор национального разделения», — заявил 2 ноября на пресс-конференции в Москве заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что те, кто выступает за вакцину от коронавируса, и те, кто выступает против нее, сейчас обмениваются взаимными обвинениями, винят друг друга в тех или иных проблемах, которые связаны с распространением коронавируса, высказывают сомнения в нормальности, интеллектуальном уровне друг друга. Представитель РПЦ считает, что, несмотря на остроту проблемы, связанной с вакцинацией, «мы не должны позволить превратить ее в некий водораздел, который восстанавливает одну часть общества против другой». По мнению Кипшидзе, здесь применимы только методы убеждения, примера и внимательного, спокойного и доброго отношения к тем, кто придерживается другой точки зрения. Представитель синодального отдела также призвал к аккуратности и деликатности в вопросе предоставления преимуществ вакцинированным людям перед невакцинированными. «На мой взгляд, эффект от принуждения в этой сфере крайне ограничен, потому что он может вызвать еще большую поляризацию мнений и еще больше восстановить одних людей против других», — сказал Кипшидзе. В Церкви, по его словам, не хотят, чтобы такое разделение проходило среди верующих людей.
В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».