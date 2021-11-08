Уфа, 8 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Изучить ситуацию с разработкой земельных участков на территории Кармаскалинского района Башкирии поручил глава региона Радий Хабиров. Об этом он сообщил 8 ноября на оперативном заседании в республиканском правительстве.

Gtrk-kaluga.ru Земли сельскохозяйственного назначения превратили в карьеры для добычи песка

Глава региона поручил республиканской межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, которая была создана летом текущего года, проанализировать законность работы отраслевых компаний в Кармаскалинском районе. Итоги проверки планируется обсудить через два месяца.

«Возьмите эту ситуацию в работу, приглашайте недропользователей к обсуждению. Мы должны разрабатывать участки по-человечески. После Кармаскалинского района аналогичные проверки будем проводить в Иглинском и Уфимском районах», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Глава Башкирии не поддержал разработку карьера около озера Большой Толпак.