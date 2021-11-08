Симферополь, , 14:36 — REGNUM Строительство крупнейшего в Республике Крым оптово-распределительного центра началось в селе Чистенькое Симферопольского района, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инвестором планируется вложение в строительство оптово-распределительного центра порядка в размере шести миллиардов рублей. Также в рамках проекта будет создано более 1200 рабочих мест. Мы возлагаем надежды на то, что создание такого центра позволит стабилизировать цены на сельскохозяйственную продукцию в Республике Крым. Связано это с тем, что появятся большие возможности для хранения», — прокомментировала вице-премьер Ирина Кивико.

Построить объект планируют к июлю 2023 года. По планам инвестора, ввод центра в эксплуатацию позволит снизить розничные цены на сельхозпродукцию примерно на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти анонсировали строительство в Крыму оптово-распределительного центра на площади 25 га. Площадь здания ОРЦ составит более 50 тыс. кв. м. Максимальный грузооборот рассчитан на 75 тыс. куб. м в сутки.