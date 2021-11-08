Минск, 8 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Определённая турбулентность, которая есть на сегодняшний день в белорусско-украинских политических отношениях, не сказывается на поставках нефтепродуктов из Белоруссии на Украину. Об этом 8 ноября заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Ural-66 Вагон -цистерна для нефтепродуктов

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Он подчеркнул, что Минск сохраняет объёмы поставок нефтепродуктов на украинский рынок и для этого не существует каких-либо ограничений.

«Мы как поставляли, так и поставляем наши нефтепродукты на украинский рынок. И, в принципе, каких-либо препятствий или иных аспектов не существует», — цитирует агентство БелТА Рыбакова.

Он пояснил, что это только «бизнес» и «всё, что ложится в экономику и эффективность, всё туда поставляется и, соответственно, там принимается и покупается».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что продажа топлива Украине является важной составляющей экономики Белоруссии, поэтому президент республики Александр Лукашенко не «стреляет себе в ногу», пытаясь как-то использовать этот рычаг. Дипломат признал, что Белоруссия по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке — «к сожалению, так сложилось исторически».