Майкоп, , 14:34 — REGNUM В Адыгее смертельная статистика по коронавирусу за последние сутки увеличилась еще на пять случаев летального исхода. Всего с начала ноября скончались от COVID-19 в республике 37 человек, а общее число смертей от опасной инфекции достигло 598, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 81 жителя Адыгеи. Общее число носителей инфекции выросло до 22 198 человек. Из них сумели справиться с болезнью 18 984 пациента, в том числе 42 — за последний день. Ежедневно в республике выздоравливают от 30 до 49 пациентов.

По данным оперативного штаба на 5 ноября, в Адыгее привиты полностью от коронавирусной инфекции более 145 тыс. человек. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 34,4%.

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