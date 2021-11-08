Белград, , 15:10 — REGNUM Спецпредставитель Госдепа США Габриэль Эскобар приехал с визитом в Боснию и Герцеговину для того, чтобы «провести экзекуцию Республики Сербской». Об этом 7 ноября заявил сербский оппозиционный политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич Nasasrbija.rs

По мнению Джорджевича, Эскобар приехал в БиГ для того, чтобы поддержать новую атаку на сербскую автономию и ее полномочия.

«До сих пор не было столь сильных нападении на Республику Сербскую — Сараево открыто угрожает ей войной, а Берлин и Вашингтон санкциями», — процитировал портал «Србин.инфо» слова Джорджевича.

Политик считает, что такую политику поддерживают и власти в Белграде. «Эскобар четко заявил, что Сербия не поддерживает Республику Сербскую, и что по этому вопросу Белград занимает сторону США. Так что Александр Вучич (президент Сербии — ИА REGNUM) является соучастником уничтожения сербских интересов в БиГ», — полагает Джорджевич.

Политик добавил, что против Республики Сербской сформировался своеобразный «тройной пакт» между Габриэлем Эскобаром, Вучичем и непризнанным ООН верховным представителем в БиГ Кристианом Шмидтом. С другой стороны, Республику Сербскую сегодня поддерживают Россия, Израиль и частично американские республиканцы, продолжил Джорджевич.

«Вучич не хочет помочь, так как ему важнее удержаться у власти в Белграде, чем заботиться о сербах в БиГ. Сербии нужны политики, которые будут сопротивляться давлению и поддерживать наших соотечественников», — считает Джорджевич.

Сербский политик также критиковал поведение оппозиции. По его мнению, поразительно то, что никто из оппозиционных политиков не встает на защиту Республики Сербской. «Так называемая патриотическая оппозиция не желает портить отношения в Вучичем, а проевропейская — с Эскобаром и Шмидтом», — отметил Младжан Джорджевич.

Напомним, что Габриэль Эскобар 7 и 8 ноября находится с визитом в Боснии и Герцеговине. По словам Эскобара, во время визита он попытается помочь разрешению политического кризиса в БиГ.