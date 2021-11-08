Красногорск, 8 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет «Вертолеты России» намерены существенно увеличить ключевые показатели хозяйственной деятельности. Об этом 8 ноября заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолётов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%», — заявил Богинский.