8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

«Главный клоун» Незалежной — так президента Украины Владимира Зеленского стали называть в соцсетях за нелепые и безграмотные высказывания, после критики действий СССР при освобождении Киева от нацистов он рискует получить еще более «почётное» прозвище.

Светлана Шаповалова, , 15:47 — REGNUM Слова президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего руководство СССР за жестокость при освобождении Киева от нацистов в 1943 году, возмутили пользователей социальных сетей. Некоторые стали высмеивать украинского лидера за некомпетентность. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не может решить вопрос локального конфликта, зато судит о победах великих предков. Жалкий типок это тело», — заметил «Конь в пальто».

«Родилось же такое на нашу голову!» — иронизирует Владимир Лушников.

«Ну, всё! Кукушка съехала окончательно, несите следующего», — поддерживает Виталий Мальков.

«Ему лучше молчать — за умного сойдёт!» — поддерживает Наталья Кузнецова.

«А мой дед, который прошёл две войны, я уверен, ни сказал бы ни слова! Мой дед воспитывал меня с четырёх лет. И как-то в разговоре, когда мне было около тридцати, сказал: «Мой мальчик! Да! Было страшно! Но мы шли! Шли, несмотря ни на что…» Я не уверен, что я смогу так, как мой дед!» — отметил Алексей Аксёнов.

Жители освобождённого Киева встречают советских солдат. 1943

«Ему бы историю получше знать. Люди шли освобрждать свою землю, свои дома от фашистов!» — замечает Наталья Никифорова.

«Грехи и ошибки страны спихнул на государство, удобно» — заметил Руслан.

«Вот кретин. И на конкурсе кретинов он займёт последнее место, потому что кретин», — смеётся Константин Никонов.

«Это кем же нужно быть, чтобы делать такие заявления? Улицу Кузнецова, уничтожившего 11 фашистских генералов, переименовали и назвали именем автора гимна УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который вместе с фашистами пришел в Киев, с фашистами и ушел, и всю жизнь прожил в США. Вот какие герои сегодня у украинцев», — пишет Orhideya Crimea.

«От оккупантов-то освободили, а вот от нацистов ещё предстоит», — считает Александр Закупин.

«Да что этот клоун знает о войне…, о стратегических наступательных операциях… Тогда промедления были смерти подобны…», — напоминает Георгий Дубровин.

«У Зеленского есть реальная возможность освободить Киев от нацистов ещё раз! В 2021 году! Пусть покажет, как нужно освобождать правильно! Только вот беда, мы нацистов гнали до Берлина, а ему куда своих гнать?» — иронизирует Вера Мочалова.

«Из таких, как Зеленский, могли бы делать обшивку для портсигаров… Жесть, конечно. Неразумные хазары…, что с них взять. Гены…» — развивает тему Ирина Самойлова.

«Вы нас неправильно освобождали?» Клоун он и есть клоун…» — замечает Николай Миронов.

«Зеленский всеми способами пытается понравиться нацистам, придумывая историю освобождения Киева. Перебор в игре роли, предки не простят», — считает Ш.

Колонны пленных немцев на улицах Киева. 1943

«Вот как люди могут жить с такой шизой в головах?! С одной стороны, нацисты у них хорошие, а с другой, жители Киева, сражающиеся с ними, тоже хорошие. Вот вечно так — русские придите, сделайте нам хорошо, дайте денег и… уходите», — иронизирует Николай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «освобождение Киева — это история безграничного безразличия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», Зеленский написал в своём телеграм-канале. Глава Украины напомнил, что, по официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 тыс. человек, однако историки заявляют о почти миллионе павших в боях.

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