Минск, 8 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. «Зарубежные наши так называемые партнеры себя не очень солидно ведут. Известные санкции», — заявил 8 ноября Александр Лукашенко, принимая с докладом о работе нефтехимического комплекса Белоруссии председателя госконцерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова и зампреда правительства Юрия Назарова.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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В центре внимания чиновников были западные санкции, наложенные на официальный Минск и помощь в этой ситуации со стороны России по линии Союзного государства. В частности, ими обсуждены инвестиционные проекты и поставки нефти на белорусские НПЗ, а также другие проблемы. Лукашенко заявил, что ему «ясно, что нас пытаются расшатать и наклонить, прежде всего по нефтехимическому направлению — поставки и реализация нефтепродуктов».

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Напомним, накануне финала президентской кампании 2020 года Лукашенко начал очередную нефтегазовую войну с Россией. Он отказался подписывать «дорожные карты» интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, санкционировав закупки нефти в Норвегии, США, Саудовской Аравии, Иране, Азербайджане и других странах. Альтернативных поставщиков газа официальный Минск не изыскал.

В 2021 году правительство РФ и российские нефтегазовые компании подтвердили поставки стратегического сырья в Белоруссии по традиционно самым низким экспортным ценам. При этом Лукашенко не намерен отказываться от своих требований к России по снижению цен и выплаты ему из российского бюджета «компенсации» за упущенную выгоду в процессе поисков энергетической независимости и прочие эксперименты.

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