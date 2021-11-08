Москва, , 14:32 — REGNUM В последние месяцы рост мировых цен на мясо несколько замедлился, что отчасти связано со снижением покупательской способности, однако на российском внутреннем рынке эта тенденция пока не находит отражения, отчасти из-за влияния прочих инфляционных факторов, отчасти из-за инерции рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Мясо Pixabay.com

«В тоже время высокие цены на мясо негативно влияют не только на потребительскую корзину граждан, но и на рентабельность предприятий мясопереработки и общественного питания.

Отмена пошлин на часть импорта по категориям, в которых российские производители не способны пока полностью удовлетворить внутренний спрос, должна смягчить эти негативные факторы.

Впрочем, гораздо более эффективной мерой было бы снижение объёма покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Оно бы вылилось в постепенное укрепление рубля, но при этом сохранилось бы преимущественное положение российских поставщиков продовольствия за счет сохранения пошлин.

Но такие шаги правительство РФ предпринимать опасается, предпочитая точечно регулировать ситуацию по отдельным видам продукции. Это, кстати, периодически приводит к краткосрочным перекосам на местах.

В частности, в ожидании отмены пошлин импортеры могут приостановить покупки, пока условия не окажутся для них более выгодными, что краткосрочно может увеличить дефицит мяса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе России намерены отменить пошлину на импорт мяса.

Читайте также: Минсельхоз РФ предложил отменить пошлину на импорт мяса