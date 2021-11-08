Красногорск, , 14:54 — REGNUM В Подмосковье необходимо обеспечить бесперебойную работу системы QR-кодов. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Еще одна тема — это QR-коды. Посещение и ресторанов, и общественного транспорта возможно только с QR-кодом», — сказал глава Подмосковье.

С учетом значимости этой системы, губернатор потребовал внимательно следить, чтобы QR-коды работали без перебоя.

«Вызывает озабоченность, когда QR-код сбоит, прошу внимательно к этому относиться и разъяснять нюансы, все что касается работы этой системы», — заявил Воробьев.

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