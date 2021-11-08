Джакарта, , 14:31 — REGNUM В Индонезии обнаружили компанию, которая сбрасывала химические отходы в Джакартский залив, сообщает CNN Indonesia.

Залив Иван Шилов © ИА REGNUM

Название компании не разглашается, но фирму попросили отремонтировать очистные сооружения примерно за 3−4 месяца.

Результаты выборочного исследования показывают, что акватория загрязнена, а содержимое пробы представляет собой химические соединения.

В Индонезии приступили к расследованию, чтобы принять меры в отношении компании, загрязняющей окружающую среду.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, число случаев заражения коронавирусом за сутки в стране увеличилось на 244.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили 244 случая заражения коронавирусом