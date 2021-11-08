Красногорск, , 14:29 — REGNUM «Вертолеты России» смогли обеспечить прибыльность на фоне сокращения мирового рынка вертолётной техники. Об этом 8 ноября заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вертолет Russianhelicopters.aero

«За предыдущие пять лет мы поставили на внутренний и внешний рынок 865 вертолётов с газотурбинными двигателями. Это второй результат в мире для гражданских и военных. При этом нам удалось существенно увеличить долю гражданской продукции в 2017 году и сохранить достигнутые результаты в последующие годы», — заявил Богинский.

«Это нам позволило, в том числе обеспечить прибыльность холдинга на фоне падения мирового рынка вертолётной техники и в целом из-за снижения заказов ГОЗ и ВТС. Если посмотреть, то с 2016 года в целом мировой рынок снизился примерно на 30−35%. Поэтому такое снижение затронуло и нас», — указал он.