Цхинвал, 8 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 176 тестов на коронавирус, из которых 39 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 8 ноября сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 2331 человек, 70 — сняты с учёта за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 9218 носителей SARS-CoV-2, из них 6887 выздоровели. Всего, по последним данным, зафиксировали 151 случай смерти пациентов с COVID-19.

Днём ранее в Южной Осетии не проводили тесты на коронавирус. 6 ноября в республике сообщили, что в ходе 313 исследований 88 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 60 человек.