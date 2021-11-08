Москва, 8 ноября 2021, 14:28 — REGNUM Малые противолодочные корабли Черноморского флота России провели учения по поиску подводных лодок условного противника, сообщили 8 ноября в пресс-службе флота.
В пресс-службе добавили, что корабли провели атаку подводной цели, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторожевой корабль «Адмирал Эссен» провел в Чёрном море учения по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолетов условного противника.
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