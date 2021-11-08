Сеул, , 14:28 — REGNUM В октябре 2021 года международными авиалиниями Южной Кореи воспользовались 309 тыс. человек, что на 18 тыс. человек больше, чем в сентябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

В Южной Корее Michael Sean Gallaghe

Как отметили в министерстве, рост показателя является признаком постепенного возвращения жителей страны к обычной повседневной жизни.

Отмечается, что число пассажиров на рейсах Инчхон — Сайпан увеличилось на 178,5%, а на рейсах Инчхон — Гуам — на 28,5%.

Известно, что в ноябре южнокорейские авиакомпании возобновят полёты на Гавайи (США), в Сидней (Австралия) и Окленд (Новая Зеландия).