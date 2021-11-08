Воронеж, 8 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Введение масочного режима для школьников в учебных заведениях Воронежской области, который действует с 8 ноября, возмутило пользователей социальных сетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на местные паблики.

(сс) AlexChirkin Маска

«Школы открыли. Так обеспечьте наличие антисептиков и масок в школах!!! А то сразу сборы с родителей в каждом классе пошли на маски», — написал в комментариях в паблике правительства региона Андрей Ф.

«Уважаемое правительство. Возникло недопонимание с педагогами о финансировании масочного режима школ. Будет ли бюджет выделять средства на маски, или это ложится дополнительным бременем на родителей? Не нарушает ли это требование конституционного права на бесплатное и доступное общее образование?» — написала Ирина Д.

«Мои пойдут без масок. Пусть только попробуют заставить надеть маски — получат жалобу в департамент, прокуратуру и прочие инстанции. Это всего лишь распоряжение, в котором даётся рекомендация», — написала Елена Е.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 8 ноября школы возобновили работу в обычном режиме. Вместе с тем для школьников введено требование соблюдать масочный режим за пределами учебного кабинета — в коридорах, туалете и т.д.