Стокгольм, , 14:28 — REGNUM С учетом нынешней парламентской ситуации в риксдаге, чтобы избраться на пост премьер-министра Швеции Магдалене Андерссон необходимо получить все голоса партии «Центристов». Однако не факт, что все депутаты от «Центристов» проголосуют за Андерссон. Об этом 8 ноября написала газета Expressen со ссылкой на свои источники в партии.

Стокгольм, Швеция

Согласно источникам издания из правительства, «Социал-демократы» сильно сомневаются, что смогут решить другую проблему — примирить «Центристов» и «Левых».

»Мы не уверены, что это сработает», — заявил газете источник в правительстве.

Ранее лидер «Центристов» Анни Лёф неоднократно заявляла, что не потерпит сотрудничества с «Левыми» по вопросам бюджета, а именно его риксдаг должен окончательно утвердить в следующем месяце.

Напомним, что правая оппозиция в риксдаге набирает 174 мандата из 349. Коалиция «Социал-демократов», «Зеленых», «Центристов» и «Левых» может набрать 175 мандатов.