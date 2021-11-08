Магас, , 14:25 — REGNUM В Ингушетии в течение последних нескольких дней отмечено небольшое снижение прироста числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 78 граждан, а 3 ноября число заболевших составило 83 человека, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Permkrai.ru

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В настоящее время в республике являются «активными» больными 1353 человека. В госпиталях лечатся 385 человек, в том числе 182 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 40 пациентов, из них 25 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Ингушетии стали носителями коронавируса 24 306 человек. Из них сумели справиться с болезнью 22 568 пациентов, в том числе 71 — за прошедшие сутки. Не удалось спасти 385 жителей региона, один случай летального исхода зафиксирован за последний день.