Ново-Огарево, Московская область, , 14:24 — REGNUM В России сделали вертолёт, предназначенный специально для нефтегазовых компаний. Об этом 8 ноября заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Буровая платформа

«Мы такой вертолёт сделали. На самом деле, прежде чем приступить к проектированию этой машины, мы провели большую совместную работу с нашими предприятиями и ТЭК и в первую очередь с компанией «Газпром» с целью формирования технического облика этого вертолёта, который удовлетворил бы требованиям российских нефтегазовых компаний и международным стандартам», — заявил Богинский.

По его словам, крейсерская скорость вертолёта составил около 250−260 км/час.

«Это вертолёт Ми-171А3. Его особенность в том, что это специальный вертолёт, который мы создаем для полетов над водными поверхностями, на морские буровые платформы. Он соответствует международным отраслевым стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа», — указал он.

С его появлением российские компании, которые участвуют в совместных международных проектах, смогут допустить отечественную технику к эксплуатации с возможностью страхования как самой техники, так и пассажиров.