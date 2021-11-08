Пермь, , 14:26 — REGNUM В Березниках Пермского края по техническим причинам приостановлена работа лаборатории по анализу ПЦР-тестов. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на минздрав региона.

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Пока ведется обработка помещений лаборатории ПЦР-тесты на исследование направляются в другие медучреждения. В министерстве здравоохранения подчеркнули, что сроки выполнения анализов не нарушаются.

«Действительно, в лаборатории из-за технической ошибки результаты анализов оказались спутаны. Как только медучреждением было замечено увеличение положительных результатов, ни один анализ не был выдан. Ни один из пациентов не получил неверный результат», — отметили в минздраве.

Напомним, с начала пандемии, по состоянию на 8 ноября, общее число зарегистрированных заражённых в Прикамье достигло 125 451. За сутки выявили 712 новых заражений. За этот же период проведено 8 642 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

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