Красногорск, 8 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Подмосковье расширят действие программы льготной ипотеки для врачей. Соответствующее поручение 8 ноября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Выражаю слова благодарности и даю поручение еще раз подготовить предложения и увеличить льготную ипотеку для наших врачей. Мы в этом году уже сделали — со 160 до 250 ушли, доведите эту цифру до 300. Врачам нужно помогать», — сказал Воробьев.

Также он призвал глав городских округов Подмосковья внимательно изучить вопрос, какую помощь они могут оказать главным врачам, расположенных на их территории медучреждений.