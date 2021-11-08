Москва, 8 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Рэпер Мирон Фёдоров (известен как Oxxxymiron, Оксимирон) представил новый трек «Организация», а также клип на него. Ролик доступен на YouTube-канале исполнителя с 8 ноября.

(сс) Alina Platonova Oxxxymiron

Это уже третья композиция, выпущенная Оксимироном за последнюю неделю — ранее состоялся релиз синглов «Кто убил Марка?» и «Цунами». Пользователи Сети оценили новый трек и частоту выхода клипов.

«Наконец-то Окси вспомнил пароль от YouTube и выкладывает клипы», — шутит пользователь Силке.

«Это какой-то праздник, не иначе», — пишет пользователь СИЗОР.

«Старичок разошелся», — прокомментировал пользователь PUNCHLINE.

«Я ещё от «Кто убил Марка?» не отошёл, до сих пор захожу и слушаю. А тут уже третий трек. Старый, ты что творишь?», — спрашивает пользователь MONO HUNT.

ИА REGNUM напоминает, что после выхода сингла «Кто убил Марка?» бывшая девушка Оксимирона Вера Маркович обвинила его в изменах и эмоциональном насилии. Позже рэпер высказался о «сложной и травматичной» истории их отношений: «…мы вчера наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли и беру ответственность за свои поступки». Маркович также отметила, что ей было 16 лет (возраст согласия) на момент отношений с музыкантом.