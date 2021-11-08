Сыктывкар, 8 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Власти Коми планируют вывести экономику республики на траекторию роста во второй половине 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Pixabay.com Рост экономики

«Выход на траекторию роста прогнозируется со второй половины 2022 года и уже в 2023 году экономический прирост составит 1,2%. Весомый вклад внесёт рост объёмов добычи полезных ископаемых, производства целлюлозно-бумажной продукции и изделий деревообработки. Опережающими темпами будет расти нефтепереработка», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Коми составляет более 31 млрд рублей. «На счету» у республики пять бюджетных кредитов, взятых еще в 2010, 2011, 2017 и 2020 годах.