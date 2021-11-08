Минск, , 14:24 — REGNUM ВВП Белоруссии в 2021 году составит 2%, а в 2022 году — 0,2%. Об этом говорится в новом прогнозе Европейского банка реконструкции и развития по региональным экономикам.

ЕБРР Dermot Doorly

ЕБРР улучшил свой прогноз по белорусской экономике вслед за ростом позитива экспертов других международных финансовых институтов. Эксперты банка отметили, что западные санкции не нанесли столь уж разрушительного действия для основных статей белорусского экспорта — нефтепродуктов и калийных удобрений.

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При этом банк ухудшил оценку роста белорусской экономики в 2022 году до «стагнирующих» 0,2%. ЕБРР ожидает усиления западных санкций, эффект от которых перекроет позитивное влияние поддержки со стороны России.

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