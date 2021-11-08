Стокгольм, 8 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В настоящее время политическая ситуация в Швеции находится в подвешенном состоянии. Всем доподлинно известно, что премьер-министр страны Стефан Лёвен подаст в отставку, а на его место будет претендовать Магдалена Андерссон. Однако партии в риксдаге по-прежнему не договорились о достижении компромисса, чтобы избрать Андерссон. Об этом 8 ноября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Так, главной задачей Лёвена сейчас является примирение «Левых», «Центристов» и «Зеленых» по вопросам охраны прибрежной полосы и защиты прав владельцев лесных массивов.

На прошедших выходных пресс-секретарь Лёвена заявил, что тот подаст в отставку «в начале следующей недели». Однако сейчас никто не знает, точной даты.

«Когда он подаст в отставку, то лишится огромной доли власти. Он будет возглавлять переходное правительство и, согласно практике, не сможет вносить никаких законопроектов», — заявил в эфире радиостанции политический обозреватель Фредрик Фуртенбах.