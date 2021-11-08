Варшава, , 14:22 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 8 ноября начнет свой двухдневный визит в Словакию. Глава польского государства встретится там с представителями властей и польскими бизнесменами, работающими в этой республике. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда

Визит польского президента в Словакию начнется в понедельник вечером со встречи с польскими предпринимателями, работающими в стране. Во вторник, 9 ноября, политик впервые встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутавой. После встречи лидеров и переговоров делегаций двух стран планируется пресс-конференция с участием президентов.

Затем Анджей Дуда отправится в Братиславский замок, где встретится с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Коларом. Переговоры со словацкими властями завершатся встречей с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Последним пунктом визита станет участие Дуды в мероприятии, посвященном Дню независимости Словакии.