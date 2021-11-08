Копенгаген, , 14:26 — REGNUM Дания одной из первой в Европе сняла все антикоронавирусные ограничения из-за высоких темпов вакцинации от COVID-19 в стране. Однако в настоящее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась настолько, что правительство Метте Фредериксен ожидает, что органы общественного здравоохранения порекомендуют ему заново ввести в стране карантинные меры. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (сс) News Øresund — Johan Wessman

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«Я обращаюсь с настойчивым призывом, если вы еще не вакцинированы: записывайтесь на вакцинацию прямо сейчас. Если вас позвали на ревакцинацию, но вы еще не записались на прием, то мой настойчивый призыв — сделайте это», — написала Фредериксен 7 октября на странице в соцсети Facebook.

Премьер-министр страны также предупредила, что коронавирус снова начинает оказывать более серьезное влияние на общество и систему здравоохранения.

«Поэтому я также ожидаю, что потребуются меры, которые могут разорвать цепочки заражения. Чтобы сдержать распространение коронавируса. Чтобы предотвратить госпитализации», — отметила Фредериксен, добавив, что правительство и парламент ждут новых предложений о введении новых ограничений.