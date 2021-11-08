Липецк, 8 ноября 2021, 14:19 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев и директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России Ольга Кобякова посетили Липецкую область в ходе рабочей поездки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, они посетили инфекционный госпиталь Липецкой БСМП № 1, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, аптечный склад Липецкфармации, Липецкую городскую поликлинику № 4, а также оценили работу передвижных прививочных пунктов.
За два дня Сергей Глаголев и Ольга Кобякова ознакомились с работой поликлинического звена, службы скорой помощи, инфекционного госпиталя. Медработникам была оказана всесторонняя методическая поддержка и даны рекомендации по организации деятельности. Акцент был сделан на работе с пациентами с COVID-19.
Глаголев и Кобякова также провели совещание с главой региона Игорем Артамоновым. На встрече стороны подвели итоги совместной работы и обсудили меры, принятые администрацией для борьбы с распространением COVID-19. Замминистра здравоохранения РФ отметил, что на фоне непростой эпидемической ситуации в регионе организована эффективная маршрутизация пациентов, зафиксированы высокие темпы вакцинации, в том числе среди старшего поколения и беременных женщин, ведётся контроль соблюдения введённых противоэпидемических мер.
Заместитель министра здравоохранения России дал положительную оценку практике Липецкой области по организации и проведению экспресс-тестирования.
Также на совещании отмечалось, что в Липецкой области грамотно организована антибиотикотерапия.
Директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова подчеркнула, что в Липецкой области выстроена одна из самых эффективных политик по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В свою очередь Игорь Артамонов подчеркнул, что введённые ограничения — меры вынужденные и дальше будут корректироваться в соответствии с эпидситуацией. Но жёстких запретов в регионе пока не предвидится.