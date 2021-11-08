Стокгольм, , 14:24 — REGNUM Кризис в работе системы родовспоможения в лене Стокгольм приобретает все более тревожные черты. Теперь к акушеркам, угрожающим уволится если местные власти не улучшат их условия труда, присоединились медсестры. Об этом 7 ноября сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Ожидается, что 9 ноября профсоюз Kommunal представит список требований местным властям по улучшению рабочей среды.

Отмечается, что к требованиям акушерок присоединились 200 медсестер, которые более не могут справляться с рабочей нагрузкой.

Мэр Стокгольма Ирен Свенониус в интервью телеканалу призналась, что местные власти сделали недостаточно для удовлетворения требований медперсонала роддомов.