Красногорск, , 14:19 — REGNUM Участники массовой драки в Домодедово 6 ноября являются гражданами России. Об этом 8 ноября заявил первый заместитель прокурора Московской области, государственный советник юстиции третьего класса Андрей Ганцев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Драка Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания

По словам представителя надзорного ведомства, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Трое активных участников конфликта задержаны. Им планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Все участники этой драки — жители Домодедово и являются гражданами России и никакого мотива на национальной почве тут допущено не было», — сказал Ганцев.

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