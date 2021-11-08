Стокгольм, 8 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Новоизбранный лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон является наиболее вероятным преемником Стефана Лёвена на посту премьер-министра Швеции. Однако на пути к Русенбаду (резиденция Канцелярия правительства) ей придется заручиться поддержкой лидера «Левых» Нуши Дадгостар. Об этом Андерссон сообщила в интервью газете Aftonbladet, которое она дала на полях съезда «Социал-демократов» в Гётеборге.

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«Такое ощущение, что переговоры ведутся из-под палки, когда она вот так хочет оказывать давление», — заявила Дадгостар в студии SVT вечером 7 ноября.

«Прошло 17 недель с тех пор, как «Левые» поддержали избрание социал-демократического премьер-министра. Ситуация с распределением голосов в риксдаге осталась такой же. У Левых есть два варианта: либо премьер-министром буду я, либо им будет Ульф Кристерссон (лидер правой оппозиции — прим. ИА REGNUM)», — заявила Андерссон в интервью Aftonbladet.