Тбилиси, 8 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии МихаилСаакашвили, находясь в тюрьме в Рустави, исповедался митрополиту Ахалкалакскому, Кумурдойскому и Карсскому Грузинской православной церкви, владыке Николаю (Пачуашвили), а также причастился. Об этом священнослужитель 8 ноября сообщил журналистам.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Михаил Саакашвили сообщил нам, что хочет причаститься. Когда я рассказал об этом патриарху, он, не колеблясь ни минуты, сказал, что, если он хочет причаститься, то он обязательно должен это сделать», — сказал владыка Николай.

Он сообщил, что готовился к проведению таинств около недели. Священник также отметил, что Саакашвили стал заметно хуже выглядеть после их последней встречи, прошедшей около месяца назад.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы. Он заявил, что это были пищевые добавки. Основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» анонсировала вечером 8 ноября масштабный митинг в Тбилиси в поддержку экс-президента.