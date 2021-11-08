Минск, 8 ноября 2021, 14:17 — REGNUM Белоруссия испытывает негативные последствия внутреннего политического кризиса и внешних санкций. Поэтому её долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте находится на уровне «B» с прогнозом «негативный», сообщает Fitch Ratings.

Рейтинг Fitch
Рейтинг Fitch
Gideon Benari

Международное рейтинговое агентство оценило позитивное влияние на экономику Белоруссии таких внешних факторов, как рост цен на её основные экспортные товары. В то же время сохраняются риски для макроэкономической и финансовой стабильности. Они исходят от западных санкций, невысоких темпов роста ВВП, небольших ЗВР, большого внешнего долга и других обстоятельств, не позволяющих улучшить ранее сделанный негативный прогноз.

Fitch Ratings считает, что ВВП Белоруссии в 2021 году вырастет на 2,1%, а в 2022 году — на 0,3% с учётом низкой базы и усиления международных санкций. Кроме того, полагают эксперты агентства, постсоветская республика вернётся к дефициту счёта текущих операций.

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